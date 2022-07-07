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https://arabic.sputniknews.com/20220707/أسعار-الذهب-تصل-لأدنى-مستوياتها-في-9-أشهر-1064795797.html
أسعار الذهب تصل لأدنى مستوياتها في 9 أشهر
أسعار الذهب تصل لأدنى مستوياتها في 9 أشهر
تراجعت أسعار الذهب لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر/ أيلول عام 2021، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T07:51+0000
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اقتصاد
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وسجّل المعدن الأصفر، أمس الأربعاء، أدنى مستوياته في 9 أشهر، حسبما ذكرت صحيفة "مال" الاقتصادية، اليوم الخميس.وتراجعت أسعار الذهب بنسبة وصلت إلى 1.4 في المئة للمعاملات الفورية لتصل إلى نحو 1739 دولارا للأونصة.وفي ذات الوقت، سجلت العقود الأمريكية الآجلة تراجعا بنسبة 1.5 في المئة، وذلك تزامنا مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في عقدين مسجلا زيادة قدرتها 0.5 في المئة يوم الأربعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/الكشف-عن-قائمة-الدول-العربية-المتصدرة-باحتياطات-الذهب-1064528004.html
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اقتصاد

أسعار الذهب تصل لأدنى مستوياتها في 9 أشهر

07:51 GMT 07.07.2022
© shutterstockالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© shutterstock
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تراجعت أسعار الذهب لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر/ أيلول عام 2021، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي.
وسجّل المعدن الأصفر، أمس الأربعاء، أدنى مستوياته في 9 أشهر، حسبما ذكرت صحيفة "مال" الاقتصادية، اليوم الخميس.
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وتراجعت أسعار الذهب بنسبة وصلت إلى 1.4 في المئة للمعاملات الفورية لتصل إلى نحو 1739 دولارا للأونصة.
وجاء هذا التراجع بعد تراجع يوم الثلاثاء، الذي وصلت نسبته إلى 2.6 في المئة.
وفي ذات الوقت، سجلت العقود الأمريكية الآجلة تراجعا بنسبة 1.5 في المئة، وذلك تزامنا مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في عقدين مسجلا زيادة قدرتها 0.5 في المئة يوم الأربعاء.
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