https://arabic.sputniknews.com/20220707/تقارير-منسق-البيت-الأبيض-يتوجه-إلى-السعودية-للإعداد-لزيارة-بايدن-الأولى-للمملكة-1064831665.html

تقارير: منسق البيت الأبيض يتوجه إلى السعودية للإعداد لزيارة بايدن الأولى للمملكة

تقارير: منسق البيت الأبيض يتوجه إلى السعودية للإعداد لزيارة بايدن الأولى للمملكة

كشفت تقارير أمريكية أن منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، توجه إلى المملكة العربية ‏السعودية، اليوم الخميس، لإجراء الاستعدادات النهائية لزيارة... 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T17:16+0000

2022-07-07T17:16+0000

2022-07-07T17:16+0000

جو بايدن

السعودية

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العالم العربي

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أفادت بذلك 4 مصادر مطلعة على رحلة بايدن لموقع "أكسيوس" الأمريكي.وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي، الشهر الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيحضر قمة تعقد في جدة في السعودية في شهر يوليو/ تموز الجاري، تجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق والأردن ومصر، تلبية لدعوة من القيادة السعودية.ووصف الإعلام الأمريكي زيارة بايدن للسعودية بأنها إنجاز وإقرار أمريكي بنجاح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في فرض معطيات اقتصادية وجيوسياسية أدت إلى تراجع في الموقف الأمريكي.وفي تصريحات له للصحفيين، أكد بايدن أنه لن يذهب إلى السعودية لملاقاة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بل سيحضر "اجتماعا دوليا".وخلال زيارته الأولى للمملكة العربية السعودية، سيحضر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قمة تعقد في جدة، تجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق والأردن ومصر، تلبية لدعوة من القيادة السعودية.وأضاف بيان للبيت الأبيض أنه أثناء وجود بايدن في المملكة السعودية، سيناقش مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، منها دعم الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، والتي أدت إلى أطول فترة سلمية هناك منذ بدء الحرب قبل 7 سنوات، كما سيناقش سبل توسيع التعاون الاقتصادي والأمني ​​الإقليمي، بما في ذلك البنية التحتية الجديدة والواعدة ومبادرات المناخ.وأضاف البيان أن بايدن سيناقش في السعودية أيضا "ردع التهديدات من إيران، وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الطاقة العالمية والأمن الغذائي".ووصف الإعلام الأمريكي زيارة بايدن للسعودية بأنها إنجاز وإقرار أمريكي بنجاح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في فرض معطيات اقتصادية وجيوسياسية أدت إلى تراجع في الموقف الأمريكي.

https://arabic.sputniknews.com/20220707/تقرير-السعودية-تدرس-استضافة-مسؤول-إسرائيلي-رفيع-المستوى-خلال-زيارة-بايدن-1064827139.html

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جو بايدن, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي