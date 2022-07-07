https://arabic.sputniknews.com/20220707/تويوتا-لاند-كروزر-تواجه-وابلا-من-الرصاص-والمتفجرات-دون-أن-تتضرر-فيديو-1064832997.html
تويوتا "لاند كروزر" تواجه وابلا من الرصاص والمتفجرات دون أن تتضرر... فيديو
تويوتا "لاند كروزر" تواجه وابلا من الرصاص والمتفجرات دون أن تتضرر... فيديو
تتسم سيارة "تويوتا لاندكروزر" الأسطورية للطرق الوعرة بالمتانة والقوة، وعندما يتعلق الأمر بالنسخة المصفحة، فهي تشبه الدبابة. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T17:59+0000
2022-07-07T17:59+0000
2022-07-07T18:00+0000
شركة تويوتا
نادي الفيديو
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وقامت شركة "إنكاس" الكندية المتخصصة بتصفيح السيارات المدنية بتعديلها، وأجرت تجربة بزرع 15 كغ من المتفجرات في هيكلها وإطلاق 800 طلقة نحوها وصورت العملية.أولاً، تم إطلاق النار على السيارة، بمجمل 780 رصاصة، من عيارات 7.62 ملم و5.56 ملم.وبعد ذلك جاءت اللحظة الأكثر إثارة، وهي اختبارات التفجير، التي بدأت بـ15 كغ من المتفجرات على مسافة مترين من السيارة.بالإضافة إلى ذلك، تم زرع ما مجموعه ست قنابل رمانية على السطح، وأربع ألغام دي إم 51 تحت الأرض ولغمي دي إم 31 المضادة للأفراد، حيث ولدت المتفجرات هزات عنيفة انفجارات عنيفة هزت السيارة، ولكن المذهل أن المجسم داخل المركبة لم يتعرض لأي أذى.وتم تجهيز تويوتا لاند كروزر 300 لتتوافق مع المستوى السابع من التصنيف الأوروبي للمركبات المصفحة، حيث يمثل المستوى 14 أقصى مستوى للحماية، وهذا المستوى يتوافق مع المستوى الدولي بي 6.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة تويوتا, نادي الفيديو
تويوتا "لاند كروزر" تواجه وابلا من الرصاص والمتفجرات دون أن تتضرر... فيديو
17:59 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 18:00 GMT 07.07.2022) تابعنا عبر
تتسم سيارة "تويوتا لاندكروزر" الأسطورية للطرق الوعرة بالمتانة والقوة، وعندما يتعلق الأمر بالنسخة المصفحة، فهي تشبه الدبابة.
وقامت شركة "إنكاس" الكندية المتخصصة بتصفيح السيارات المدنية بتعديلها، وأجرت تجربة بزرع 15 كغ من المتفجرات في هيكلها وإطلاق 800 طلقة نحوها وصورت العملية.
أولاً، تم إطلاق النار على السيارة، بمجمل 780 رصاصة، من عيارات 7.62 ملم و5.56 ملم.
وبعد ذلك جاءت اللحظة الأكثر إثارة، وهي اختبارات التفجير، التي بدأت بـ15 كغ من المتفجرات على مسافة مترين من السيارة.
بالإضافة إلى ذلك، تم زرع ما مجموعه ست قنابل رمانية على السطح، وأربع ألغام دي إم 51 تحت الأرض ولغمي دي إم 31 المضادة للأفراد، حيث ولدت المتفجرات هزات عنيفة انفجارات عنيفة هزت السيارة
، ولكن المذهل أن المجسم داخل المركبة لم يتعرض لأي أذى.
وتم تجهيز تويوتا لاند كروزر 300 لتتوافق مع المستوى السابع من التصنيف الأوروبي للمركبات المصفحة، حيث يمثل المستوى 14 أقصى مستوى للحماية، وهذا المستوى يتوافق مع المستوى الدولي بي 6.