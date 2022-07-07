عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220707/تويوتا-لاند-كروزر-تواجه-وابلا-من-الرصاص-والمتفجرات-دون-أن-تتضرر-فيديو-1064832997.html
تويوتا "لاند كروزر" تواجه وابلا من الرصاص والمتفجرات دون أن تتضرر... فيديو
تويوتا "لاند كروزر" تواجه وابلا من الرصاص والمتفجرات دون أن تتضرر... فيديو
تتسم سيارة "تويوتا لاندكروزر" الأسطورية للطرق الوعرة بالمتانة والقوة، وعندما يتعلق الأمر بالنسخة المصفحة، فهي تشبه الدبابة. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T17:59+0000
2022-07-07T18:00+0000
شركة تويوتا
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102282/16/1022821690_0:132:2464:1518_1920x0_80_0_0_ba7a3dc3842c048885a1be4a9ae81e59.jpg
وقامت شركة "إنكاس" الكندية المتخصصة بتصفيح السيارات المدنية بتعديلها، وأجرت تجربة بزرع 15 كغ من المتفجرات في هيكلها وإطلاق 800 طلقة نحوها وصورت العملية.أولاً، تم إطلاق النار على السيارة، بمجمل 780 رصاصة، من عيارات 7.62 ملم و5.56 ملم.وبعد ذلك جاءت اللحظة الأكثر إثارة، وهي اختبارات التفجير، التي بدأت بـ15 كغ من المتفجرات على مسافة مترين من السيارة.بالإضافة إلى ذلك، تم زرع ما مجموعه ست قنابل رمانية على السطح، وأربع ألغام دي إم 51 تحت الأرض ولغمي دي إم 31 المضادة للأفراد، حيث ولدت المتفجرات هزات عنيفة انفجارات عنيفة هزت السيارة، ولكن المذهل أن المجسم داخل المركبة لم يتعرض لأي أذى.وتم تجهيز تويوتا لاند كروزر 300 لتتوافق مع المستوى السابع من التصنيف الأوروبي للمركبات المصفحة، حيث يمثل المستوى 14 أقصى مستوى للحماية، وهذا المستوى يتوافق مع المستوى الدولي بي 6.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102282/16/1022821690_134:0:2331:1648_1920x0_80_0_0_d6fb005e4d01c1a3d71d9036e79cb7d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
شركة تويوتا, نادي الفيديو

تويوتا "لاند كروزر" تواجه وابلا من الرصاص والمتفجرات دون أن تتضرر... فيديو

17:59 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 18:00 GMT 07.07.2022)
© AFP 2022 / HOANG DINH NAMمصنع تويوتا
مصنع تويوتا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / HOANG DINH NAM
تابعنا عبرTelegram
تتسم سيارة "تويوتا لاندكروزر" الأسطورية للطرق الوعرة بالمتانة والقوة، وعندما يتعلق الأمر بالنسخة المصفحة، فهي تشبه الدبابة.
وقامت شركة "إنكاس" الكندية المتخصصة بتصفيح السيارات المدنية بتعديلها، وأجرت تجربة بزرع 15 كغ من المتفجرات في هيكلها وإطلاق 800 طلقة نحوها وصورت العملية.
أولاً، تم إطلاق النار على السيارة، بمجمل 780 رصاصة، من عيارات 7.62 ملم و5.56 ملم.
وبعد ذلك جاءت اللحظة الأكثر إثارة، وهي اختبارات التفجير، التي بدأت بـ15 كغ من المتفجرات على مسافة مترين من السيارة.
بالإضافة إلى ذلك، تم زرع ما مجموعه ست قنابل رمانية على السطح، وأربع ألغام دي إم 51 تحت الأرض ولغمي دي إم 31 المضادة للأفراد، حيث ولدت المتفجرات هزات عنيفة انفجارات عنيفة هزت السيارة، ولكن المذهل أن المجسم داخل المركبة لم يتعرض لأي أذى.
وتم تجهيز تويوتا لاند كروزر 300 لتتوافق مع المستوى السابع من التصنيف الأوروبي للمركبات المصفحة، حيث يمثل المستوى 14 أقصى مستوى للحماية، وهذا المستوى يتوافق مع المستوى الدولي بي 6.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала