https://arabic.sputniknews.com/20220707/صور-جديدة-لحاملة-الطائرات-الصينية-شاندونغ-في-عرض-البحر-1064820653.html
صور جديدة لحاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" في عرض البحر
صور جديدة لحاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" في عرض البحر
نشرت صحيفة صينية صورا جديدة لحاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" التي تم إطلاقها الشهر الماضي بعد تصنيعها محليا بصورة كاملة. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T13:46+0000
2022-07-07T13:46+0000
2022-07-07T13:46+0000
رصد عسكري
الصين
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ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن حاملة الطائرات الجديدة، التي تم إطلاقها الشهر الماضي، تظهر أعلى درجات الحزم، التي تبديها البحرية الصينية في أعالي البحار.يصل وزن حاملة الطائرات "شاندونغ" إلى نحو 50 ألف طن وطولها 315 مترا وعرضها 75 مترا.وتظهر حاملة الطائرات خلال وجودها في عرض البحر من زوايا مختلفة تشمل عمليات هبوط وإقلاع الطائرات الحربية المصممة للعمل على متنها.وأطلقت الصين حاملة الطائرات "شاندونغ" الشهر الماضي ليصبح عدد ما يملكه أسطولها الحربي 3 حاملات طائرات.وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، إلى أن الصين تمتلك أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/بعد-إطلاق-حاملة-الطائرات-الثالثة-معلومات-عن-أضخم-أسطول-حربي-في-العالم-1063848455.html
الصين
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الصين
صور جديدة لحاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" في عرض البحر
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نشرت صحيفة صينية صورا جديدة لحاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" التي تم إطلاقها الشهر الماضي بعد تصنيعها محليا بصورة كاملة.
ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن حاملة الطائرات الجديدة، التي تم إطلاقها الشهر الماضي، تظهر أعلى درجات الحزم، التي تبديها البحرية الصينية في أعالي البحار.
يصل وزن حاملة الطائرات "شاندونغ" إلى نحو 50 ألف طن وطولها 315 مترا وعرضها 75 مترا.
وتظهر حاملة الطائرات
خلال وجودها في عرض البحر من زوايا مختلفة تشمل عمليات هبوط وإقلاع الطائرات الحربية المصممة للعمل على متنها.
وأطلقت الصين حاملة الطائرات "شاندونغ
" الشهر الماضي ليصبح عدد ما يملكه أسطولها الحربي 3 حاملات طائرات.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، إلى أن الصين تمتلك أضخم أسطول
حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية.