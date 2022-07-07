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https://arabic.sputniknews.com/20220707/صور-جديدة-لحاملة-الطائرات-الصينية-شاندونغ-في-عرض-البحر-1064820653.html
صور جديدة لحاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" في عرض البحر
صور جديدة لحاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" في عرض البحر
نشرت صحيفة صينية صورا جديدة لحاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" التي تم إطلاقها الشهر الماضي بعد تصنيعها محليا بصورة كاملة. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T13:46+0000
2022-07-07T13:46+0000
رصد عسكري
الصين
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ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن حاملة الطائرات الجديدة، التي تم إطلاقها الشهر الماضي، تظهر أعلى درجات الحزم، التي تبديها البحرية الصينية في أعالي البحار.يصل وزن حاملة الطائرات "شاندونغ" إلى نحو 50 ألف طن وطولها 315 مترا وعرضها 75 مترا.وتظهر حاملة الطائرات خلال وجودها في عرض البحر من زوايا مختلفة تشمل عمليات هبوط وإقلاع الطائرات الحربية المصممة للعمل على متنها.وأطلقت الصين حاملة الطائرات "شاندونغ" الشهر الماضي ليصبح عدد ما يملكه أسطولها الحربي 3 حاملات طائرات.وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، إلى أن الصين تمتلك أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/بعد-إطلاق-حاملة-الطائرات-الثالثة-معلومات-عن-أضخم-أسطول-حربي-في-العالم-1063848455.html
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رصد عسكري, الصين

صور جديدة لحاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" في عرض البحر

13:46 GMT 07.07.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEحاملة طائرات تابعة للأسطول الصيني وإحدى أقوى وحدات البحرية الصينية
حاملة طائرات تابعة للأسطول الصيني وإحدى أقوى وحدات البحرية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
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نشرت صحيفة صينية صورا جديدة لحاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" التي تم إطلاقها الشهر الماضي بعد تصنيعها محليا بصورة كاملة.
ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن حاملة الطائرات الجديدة، التي تم إطلاقها الشهر الماضي، تظهر أعلى درجات الحزم، التي تبديها البحرية الصينية في أعالي البحار.
يصل وزن حاملة الطائرات "شاندونغ" إلى نحو 50 ألف طن وطولها 315 مترا وعرضها 75 مترا.
وتظهر حاملة الطائرات خلال وجودها في عرض البحر من زوايا مختلفة تشمل عمليات هبوط وإقلاع الطائرات الحربية المصممة للعمل على متنها.
حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
بعد إطلاق حاملة الطائرات الثالثة... معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم
19 يونيو, 09:42 GMT
وأطلقت الصين حاملة الطائرات "شاندونغ" الشهر الماضي ليصبح عدد ما يملكه أسطولها الحربي 3 حاملات طائرات.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، إلى أن الصين تمتلك أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية.
© Sputnikمعلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم
معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم
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