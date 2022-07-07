https://arabic.sputniknews.com/20220707/مجلس-الأمن-يدعو-السلطات-اللبنانية-إلى-الإسراع-بتشكل-الحكومة-لتنفيذ-الإصلاحات-اللازمة-1064830477.html
مجلس الأمن يدعو السلطات اللبنانية إلى الإسراع بتشكل الحكومة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة
مجلس الأمن يدعو السلطات اللبنانية إلى الإسراع بتشكل الحكومة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة
دعا مجلس الأمن الدولي، السلطات اللبنانية إلى الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة والاستجابة لمطالب اللبنانيين. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T16:27+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن البعثة الفرنسية للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنه "بعد أكثر من شهر من الانتخابات التشريعية، يدعو مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع في تشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة والاستجابة لمطالب اللبنانيين".وأضاف البيان أن "تنفيذ الإصلاحات في لبنان يتيح إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي".وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي قد أعلن السبت الماضي أنه أرسل تشكيل الحكومة الجديدة إلى الرئيس ميشال عون. وأضاف أنه لا يمانع إذا أراد هذا الأخير تعديل شخص أو اثنين، مشددا على أن تشكيلة الحكومة الجديدة تضم أغلبية وزراء من الحكومة الحالية.وفي 23 حزيران/يونيو الماضي، أفضت الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، مع أعضاء البرلمان اللبناني المنتخب حديثاً إلى إعادة تسمية نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.وأُعلنت في لبنان، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت منتصف أيار/مايو الماضي، وأفضت إلى خسارة "حزب الله" وحلفائه الأغلبية في البرلمان، وبدأت ولاية 128 نائبا لبنانيا فازوا في الانتخابات من تاريخ الـ21 من مايو، ولمدة 4 سنوات.ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة مستمرة به منذ شهور، ويشهد ارتفاعا بأسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/-ميقاتي-يرسل-لائحة-تشكيل-الحكومة-إلى-الرئيس-عون-1064536346.html
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لبنان, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
مجلس الأمن يدعو السلطات اللبنانية إلى الإسراع بتشكل الحكومة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة
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دعا مجلس الأمن الدولي، السلطات اللبنانية إلى الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة والاستجابة لمطالب اللبنانيين.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن البعثة الفرنسية للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنه "بعد أكثر من شهر من الانتخابات التشريعية، يدعو مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع في تشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة والاستجابة لمطالب اللبنانيين".
وأضاف البيان أن "تنفيذ الإصلاحات في لبنان يتيح إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي".
وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي قد أعلن السبت الماضي أنه أرسل تشكيل الحكومة الجديدة
إلى الرئيس ميشال عون.
وأضاف أنه لا يمانع إذا أراد هذا الأخير تعديل شخص أو اثنين، مشددا على أن تشكيلة الحكومة الجديدة تضم أغلبية وزراء من الحكومة الحالية.
وفي 23 حزيران/يونيو الماضي، أفضت الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، مع أعضاء البرلمان اللبناني المنتخب حديثاً إلى إعادة تسمية نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
وأُعلنت في لبنان، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت منتصف أيار/مايو الماضي، وأفضت إلى خسارة "حزب الله" وحلفائه الأغلبية في البرلمان، وبدأت ولاية 128 نائبا لبنانيا فازوا في الانتخابات من تاريخ الـ21 من مايو، ولمدة 4 سنوات.
ويعاني لبنان
من أزمات مالية واقتصادية خانقة مستمرة به منذ شهور، ويشهد ارتفاعا بأسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.