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https://arabic.sputniknews.com/20220707/موسكو-وبكين-تواصلان-توسيع-التعاون-الاستراتيجي-على-خلفية-سياسة-الاحتواء-الأمريكية-للبلدين-1064799081.html
موسكو وبكين تواصلان توسيع التعاون الاستراتيجي على خلفية سياسة الاحتواء الأمريكية للبلدين
موسكو وبكين تواصلان توسيع التعاون الاستراتيجي على خلفية سياسة الاحتواء الأمريكية للبلدين
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا والصين ستواصلان توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي بينهما على خلفية النهج الأمريكي للاحتواء المزدوج... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T08:08+0000
2022-07-07T08:08+0000
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دنباسار- سبوتنيك.وقال لافروف خلال اللقاء بنظيره الصيني في إندونيسيا: "نثمن عاليا نتائج قمة بكين، التي بحث زعيما بلدينا خلالها مهام شراكتنا الاستراتيجية".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أنه ينبغي على روسيا أن تخلق مناسبة لتنظيم لقاء وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف.وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد أعلن سابقاً، أن لقاء لافروف وبلينكن على هامش الاجتماع الوزاري لدول العشرين الكبار في إندونيسيا غير مخطط له.
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روسيا, الصين

موسكو وبكين تواصلان توسيع التعاون الاستراتيجي على خلفية سياسة الاحتواء الأمريكية للبلدين

08:08 GMT 07.07.2022
© وزارة الخارجية الروسية / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© وزارة الخارجية الروسية
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا والصين ستواصلان توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي بينهما على خلفية النهج الأمريكي للاحتواء المزدوج للبلدين.
دنباسار- سبوتنيك.وقال لافروف خلال اللقاء بنظيره الصيني في إندونيسيا: "نثمن عاليا نتائج قمة بكين، التي بحث زعيما بلدينا خلالها مهام شراكتنا الاستراتيجية".

وأضاف لافروف: "على خلفية النهج الاستراتيجي للولايات المتحدة وتابعيها للاحتواء المزدوج لتنمية بلدينا، نواصل توسيع حجم التفاعل العملي وتوسيع نطاقه".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أنه ينبغي على روسيا أن تخلق مناسبة لتنظيم لقاء وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد أعلن سابقاً، أن لقاء لافروف وبلينكن على هامش الاجتماع الوزاري لدول العشرين الكبار في إندونيسيا غير مخطط له.
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