https://arabic.sputniknews.com/20220707/هيومان-رايتس-ووتش-طالبان-أعدمت-أكثر-من-100-عنصر-في-داعش--1064803439.html

هيومان رايتس ووتش: طالبان أعدمت أكثر من 100 عنصر في "داعش"

هيومان رايتس ووتش: طالبان أعدمت أكثر من 100 عنصر في "داعش"

أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش أن حركة طالبان أعدمت أكثر من 100 من مقاتلي تنظيم "داعش" (إرهابي محظور في روسيا ودول كثيرة). 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T09:46+0000

2022-07-07T09:46+0000

2022-07-07T09:46+0000

حركة طالبان

تنظيم داعش الإرهابي

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ووفقا لتقرير نشرته المنظمة الدولية عبر موقعها الإلكتروني، وفي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، أوضحت أن قوات طالبان قتلت أكثر من 100 من أعضاء ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وألقت الجثث في قنوات في إقليم ننغرهار الشرقي.من جهتها قالت باتريشيا غوسمان، المديرة المساعدة لقسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد حققنا في قناة تم إفراغها في ننغرهار حيث تم إلقاء أكثر من 100 جثة بين أغسطس 2021 وأبريل 2022... ويبدو أن سلطات طالبان قد أعطت قواتها حرية اعتقال وإخفاء وقتل المسلحين المزعومين".وأكدت أنه بين أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ويونيو/ حزيران 2022، قابلت هيومن رايتس ووتش، بالتعاون مع منظمة محلية لا يمكن تحديد هويتها لأسباب أمنية، 63 شخصًا بينهم 42 شخصًا في مقاطعتي ننكرهار وكونار، و 21 عبر الهاتف.وتابعت: وفي نوفمبر، أحصى فريق من المجموعتين 54 جثة رجال، العديد منهم في حالة تحلل متقدمة، على امتداد 15 إلى 20 كيلومترًا من القناة الفارغة، وظهرت على الجثث أدلة على التعذيب والإعدام الوحشي، مثل فقد بعض الأطراف، أو كانت هناك حبال حول أعناقهم، أو قُطعت رؤوسهم أو قُطعت حناجرهم.ونقلت عن عمال الرعاية الصحية في ننغرهار قولهم إنهم سجلوا 118 جثة تم العثور عليها في أنحاء المقاطعة بين أغسطس / آب وديسمبر / كانون الأول.يشار إلى أن حركة طالبان (الواقعة تحت طائلة عقوبات الأمم المتحدة بسسبب أنشطة إرهابية)، قد استولت على الحكم في أفغانستان منتصف أغسطس من العام الماضي 2021.

https://arabic.sputniknews.com/20211110/حركة-طالبان-تنظيم-داعش-أصبح-تحت-السيطرة-1050674565.html

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حركة طالبان, تنظيم داعش الإرهابي