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وزير الدفاع الإسباني الأسبق يعلق على موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية
وزير الدفاع الإسباني الأسبق يعلق على موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية
علّق وزير الدفاع الإسباني الأسبق والمسؤول السابق بمصالح الاستعلامات، خوسي بونو، على موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T09:24+0000
2022-07-07T09:24+0000
أخبار المغرب اليوم
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وأشاد الوزير الإسباني الأسبق، بموقف مدريد بشأن قضية الصحراء، مؤكدا على الأهمية المحورية التي يكتسيها النهوض بالعلاقات القائمة بين الرباط ومدريد، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.وصرح بونو، خلال ظهوره عبر قناة "لاسيكستا" الإسبانية، بأنه "يتعين الإشادة بموقف الحكومة الإسبانية بشأن قضية الصحراء".وأضاف بونو، وهو الرئيس السابق لمجلس النواب الإسباني، أنه "من خلال اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي على أنها الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية لحل النزاع حول الصحراء المغربية، فإن الحكومة الإسبانية تكون قد تصرفت بشكل صحيح".ولفت المسؤول الإسباني الأسبق إلى أن "الأطراف الأخرى لم تقدم أي شيء لحل هذا النزاع"، مشددا على أن ساكنة الصحراء "تريد الحلول، وهذه الحلول لا تأتي من "البوليساريو" أو من الجزائر".ودعا بونو إلى الحفاظ على العلاقات بين بلاده والمغرب، لما فيه مصلحة البلدين، متابعا: "إسبانيا والمغرب، الدولتان المتجاورتان، يجب أن تربطهما علاقة جيدة للغاية لأننا في حاجة بعضنا لبعض".وأشار إلى أن "إسبانيا بحاجة إلى المغرب لأسباب جوهرية، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب".
https://arabic.sputniknews.com/20220607/توغو-تعلن-دعمها-لمبادرة-المغرب-لحل-النزاع-على-الصحراء-الغربية-1063241116.html
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أخبار المغرب اليوم

وزير الدفاع الإسباني الأسبق يعلق على موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية

09:24 GMT 07.07.2022
© Sputnik . mohamed Hemida رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش
 رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . mohamed Hemida
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علّق وزير الدفاع الإسباني الأسبق والمسؤول السابق بمصالح الاستعلامات، خوسي بونو، على موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية.
وأشاد الوزير الإسباني الأسبق، بموقف مدريد بشأن قضية الصحراء، مؤكدا على الأهمية المحورية التي يكتسيها النهوض بالعلاقات القائمة بين الرباط ومدريد، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
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وصرح بونو، خلال ظهوره عبر قناة "لاسيكستا" الإسبانية، بأنه "يتعين الإشادة بموقف الحكومة الإسبانية بشأن قضية الصحراء".
وأضاف بونو، وهو الرئيس السابق لمجلس النواب الإسباني، أنه "من خلال اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي على أنها الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية لحل النزاع حول الصحراء المغربية، فإن الحكومة الإسبانية تكون قد تصرفت بشكل صحيح".
ولفت المسؤول الإسباني الأسبق إلى أن "الأطراف الأخرى لم تقدم أي شيء لحل هذا النزاع"، مشددا على أن ساكنة الصحراء "تريد الحلول، وهذه الحلول لا تأتي من "البوليساريو" أو من الجزائر".
ودعا بونو إلى الحفاظ على العلاقات بين بلاده والمغرب، لما فيه مصلحة البلدين، متابعا: "إسبانيا والمغرب، الدولتان المتجاورتان، يجب أن تربطهما علاقة جيدة للغاية لأننا في حاجة بعضنا لبعض".
وأشار إلى أن "إسبانيا بحاجة إلى المغرب لأسباب جوهرية، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب".
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