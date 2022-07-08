https://arabic.sputniknews.com/20220708/إسرائيل-تطلق-نافذة-إلكترونية-لتسهيل-حصول-المغاربة-على-تأشيرات-السفر-1064869760.html

إسرائيل تطلق "نافذة" إلكترونية لتسهيل حصول المغاربة على تأشيرات السفر‬

إسرائيل تطلق "نافذة" إلكترونية لتسهيل حصول المغاربة على تأشيرات السفر‬

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المغاربة الراغبين في زيارة بلادها، بعد قرار إعفاء حاملي الجوازات الرسمية الدبلوماسية من... 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T13:53+0000

2022-07-08T13:53+0000

2022-07-08T13:53+0000

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وأكدت صحيفة هسبريس، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي بعد 3 أشهر من توقيع الرباط وتل أبيب مذكرة لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرات.وخصصت السلطات الإسرائيلية، الموقع الإلكتروني “israelvisamorocco” للمواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على معلومات بشأن تأشيرة الدخول إلى إسرائيل.وتوفر المنصة الإلكترونية الإسرائيلية إمكانية تقديم وتتبع الطلبات من مرحلة التسجيل إلى حين الموافقة على التأشيرة، على أن يطلب من المغاربة طالبي تأشيرة الدخول إلى إسرائيل، من السياح ورجال الأعمال، دفع مبلغ 540 درهما (حوالي 55 دولارا)، في حين يدفع الطلبة 300 درهم (حوالي 30 دولارا) والباحثين عن العمل 750 درهما (73 دولارا).وأكدت الصحيفة أن تدفق السياح الإسرائيليين إلى المغرب في ارتفاع كبير بعد طرح تسهيلات جديدة للسفر من خلال شركات الطيران وتوسيع قاعدة الفضاءات المستقبلة، خاصة في المدن التي كانت تشهد وجودا قويا للعائلات اليهودية، مثل فاس ومكناس وأبي الجعد.وفي سياق متصل، قال مسؤول حكومي مغربي، في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، إن السلطات في بلاده سوف تعتمد قريبا التأشيرة الإلكترونية لدخول الوافدين من 49 دولة حول العالم.ووفقا لجريدة "هسبريس"، فقد نقلت عن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التأشيرة الإلكترونية، ستكون إحدى التسهيلات التي تعتمدها الحكومة المغربية قريبا.ولفت المسؤول المغربي إلى أن هذا القرار يأتي في إطار اعتماد المملكة المغربية عددا من الإجراءات التي تستهدف منها تقديم تسهيلات جديدة من أجل دخول البلاد.وعن المستفيدين من هذه التأشيرة أوضح الوزير المغربي أنهم ينقسمون "إلى 3 فئات؛ الأولى تتعلق بالخاضعين لنظام التأشيرة المقيمين بإحدى دول الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو أستراليا أو كندا أو المملكة المتحدة أو سويسرا أو زيلاندا الجديدة، والثانية المواطنون الأجانب الحاملون لتأشيرة بعض دول شنغن أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، وتستمر لمدة 3 أشهر".أما الفئة الثالثة فأكد الوزير المغربي أنها تتعلق بإجراءات تسهيل دخول مواطني دولتين فقط، هما إسرائيل، وتايلاندا، لافتا إلى أنه "يكفي التوفر على جواز سفر بالإضافة إلى تأشيرة إلكترونية، وستمنحهم إمكانية الدخول لشهر كامل، مع إمكانية تمديدها لستة أشهر".

https://arabic.sputniknews.com/20210517/مطالب-بإسقاط-التطبيع-هل-يدفع-الشارع-المغربي-لتعليق-العلاقات-مجددا-مع-إسرائيل؟-1048992059.html

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