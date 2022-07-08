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https://arabic.sputniknews.com/20220708/التلفزيون-الرسمي-الياباني-يعلن-وفاة-رئيس-الوزراء-السابق-شينزو-آبي-1064848744.html
اليابان تعلن وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي
اليابان تعلن وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي
أعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T08:49+0000
2022-07-08T09:06+0000
العالم
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وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.ووصف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كوشيدا، الهجوم بأنه "عمل همجي"، مشددا بأنه لا يغتفر على الإطلاق، وأنه يدين هذا الهجوم بأشد العبارات.وكانت وسائل إعلام يابانية قد ذكرت أن شينزو آبي، أصيب برصاصة في رقبته من الجهة اليمنى خلال الهجوم، وبعد ذلك ظهر نزيف حاد، بالإضافة إلى تعرضه إلى نزيف في المنطقة اليسرى من الصدر.كشفت وسائل إعلام يابانية، اليوم الجمعة، عن دوافع المهاجم الذي تعرض لرئيس الوزراء السابق، شينزوا آبي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.وذكرت قناة "NHK" اليابانية، نقلا عن مصادر خاصة في الشرطة أن المهاجم تيتسويا ياماغامي الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، أدلى بشهادته الأولى أوضح فيها دوافعه، قائلا إنه "كان غير راض عن عمله ونشاطه وأراد قتله بالفعل".قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن آبي شخصية سياسية بارزة قدمت إسهاما لا يقدر بثمن في تطوير العلاقات بين موسكو وطوكيو.وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو صدمت من أنباء محاولة اغتيال آبي.وقالت زاخاروفا: "نعرف آبي كشخصية سياسية بارزة قدمت إسهاما لا يقدر بثمن في تطوير العلاقات الروسية اليابانية في جميع المجالات على طريق بناء الثقة المتبادلة وحسن الجوار".
https://arabic.sputniknews.com/20220708/قناة-يابانية-تكشف-دوافع-الهجوم-على-آبي-1064846420.html
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العالم

اليابان تعلن وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي

08:49 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 09:06 GMT 08.07.2022)
© AP Photo / Koji Sasaharaرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Koji Sasahara
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أعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
ووصف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كوشيدا، الهجوم بأنه "عمل همجي"، مشددا بأنه لا يغتفر على الإطلاق، وأنه يدين هذا الهجوم بأشد العبارات.
وكانت وسائل إعلام يابانية قد ذكرت أن شينزو آبي، أصيب برصاصة في رقبته من الجهة اليمنى خلال الهجوم، وبعد ذلك ظهر نزيف حاد، بالإضافة إلى تعرضه إلى نزيف في المنطقة اليسرى من الصدر.
كشفت وسائل إعلام يابانية، اليوم الجمعة، عن دوافع المهاجم الذي تعرض لرئيس الوزراء السابق، شينزوا آبي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
وذكرت قناة "NHK" اليابانية، نقلا عن مصادر خاصة في الشرطة أن المهاجم تيتسويا ياماغامي الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، أدلى بشهادته الأولى أوضح فيها دوافعه، قائلا إنه "كان غير راض عن عمله ونشاطه وأراد قتله بالفعل".
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن آبي شخصية سياسية بارزة قدمت إسهاما لا يقدر بثمن في تطوير العلاقات بين موسكو وطوكيو.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو صدمت من أنباء محاولة اغتيال آبي.
وقالت زاخاروفا: "نعرف آبي كشخصية سياسية بارزة قدمت إسهاما لا يقدر بثمن في تطوير العلاقات الروسية اليابانية في جميع المجالات على طريق بناء الثقة المتبادلة وحسن الجوار".
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
قناة يابانية تكشف دوافع الهجوم على آبي
07:32 GMT
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