عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220708/بيسكوف-الكرملين-يشعر-بحزن-عميق-بسبب-وفاة-آبي-1064854436.html
بيسكوف: الكرملين يشعر بحزن عميق بسبب وفاة آبي
بيسكوف: الكرملين يشعر بحزن عميق بسبب وفاة آبي
أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يشعر بحزن عميق بسبب وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T09:36+0000
2022-07-08T09:36+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061628824_0:222:3073:1950_1920x0_80_0_0_b68636549186cd2e73ea47aca7e786fd.jpg
وأكد بيسكوف أن الكرملين يدين اغتيال آبي بأقوى العبارات، نؤكدا أن آبي كان رجلا وطنيا، ودافع عن مصالح اليابان لسنوات طويلة.وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرسل برقية تعزية بوفاة آبي.أعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة.ووصف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كوشيدا، الهجوم بأنه "عمل همجي"، مشددا بأنه لا يغتفر على الإطلاق، وأنه يدين هذا الهجوم بأشد العبارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الخارجية-الروسية-آبي-شخصية-بارزة-قدمت-مساهمة-كبيرة-لتطوير-العلاقات-بين-موسكو-وطوكيو-1064851495.html
https://arabic.sputniknews.com/20220708/التلفزيون-الرسمي-الياباني-يعلن-وفاة-رئيس-الوزراء-السابق-شينزو-آبي-1064848744.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061628824_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_397330b464de9f518dd18b540e6ecf14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

بيسكوف: الكرملين يشعر بحزن عميق بسبب وفاة آبي

09:36 GMT 08.07.2022
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبرTelegram
أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يشعر بحزن عميق بسبب وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.
وأكد بيسكوف أن الكرملين يدين اغتيال آبي بأقوى العبارات، نؤكدا أن آبي كان رجلا وطنيا، ودافع عن مصالح اليابان لسنوات طويلة.
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرسل برقية تعزية بوفاة آبي.
أعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
الخارجية الروسية: آبي شخصية بارزة قدمت مساهمة كبيرة لتطوير العلاقات بين موسكو وطوكيو
09:10 GMT
وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.
وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة.
ووصف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كوشيدا، الهجوم بأنه "عمل همجي"، مشددا بأنه لا يغتفر على الإطلاق، وأنه يدين هذا الهجوم بأشد العبارات.
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
اليابان تعلن وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي
08:49 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала