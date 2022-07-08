https://arabic.sputniknews.com/20220708/بيسكوف-الكرملين-يشعر-بحزن-عميق-بسبب-وفاة-آبي-1064854436.html
بيسكوف: الكرملين يشعر بحزن عميق بسبب وفاة آبي
بيسكوف: الكرملين يشعر بحزن عميق بسبب وفاة آبي
أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يشعر بحزن عميق بسبب وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T09:36+0000
2022-07-08T09:36+0000
2022-07-08T09:36+0000
روسيا
العالم
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وأكد بيسكوف أن الكرملين يدين اغتيال آبي بأقوى العبارات، نؤكدا أن آبي كان رجلا وطنيا، ودافع عن مصالح اليابان لسنوات طويلة.وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرسل برقية تعزية بوفاة آبي.أعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة.ووصف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كوشيدا، الهجوم بأنه "عمل همجي"، مشددا بأنه لا يغتفر على الإطلاق، وأنه يدين هذا الهجوم بأشد العبارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الخارجية-الروسية-آبي-شخصية-بارزة-قدمت-مساهمة-كبيرة-لتطوير-العلاقات-بين-موسكو-وطوكيو-1064851495.html
https://arabic.sputniknews.com/20220708/التلفزيون-الرسمي-الياباني-يعلن-وفاة-رئيس-الوزراء-السابق-شينزو-آبي-1064848744.html
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بيسكوف: الكرملين يشعر بحزن عميق بسبب وفاة آبي
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أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يشعر بحزن عميق بسبب وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.
وأكد بيسكوف أن الكرملين يدين اغتيال آبي بأقوى العبارات، نؤكدا أن آبي كان رجلا وطنيا، ودافع عن مصالح اليابان لسنوات طويلة.
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرسل برقية تعزية بوفاة آبي.
أعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.
وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة.
ووصف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كوشيدا، الهجوم بأنه "عمل همجي"، مشددا بأنه لا يغتفر على الإطلاق، وأنه يدين هذا الهجوم بأشد العبارات.