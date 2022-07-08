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https://arabic.sputniknews.com/20220708/خبر-مدمر-ترامب-يعلق-على-اغتيال-شينزو-آبي-1064867525.html
"خبر مدمر"... ترامب يعلق على اغتيال شينزو آبي
"خبر مدمر"... ترامب يعلق على اغتيال شينزو آبي
علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على حادثة اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، إثر تعرضه لهجوم بالرصاص صباح اليوم الجمعة. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T13:11+0000
2022-07-08T13:11+0000
دونالد ترامب
أخبار اليابان
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وحسب صحيفة "الإندبندنت"، أعرب ترامب عبر حسابه على منصته المخصصة Truth Social،عن تعازيه في اغتيال رئيس شينزو آبي.ووصف ترامب حادثة اغتيال آبي بـ"الخبر المدمر".وأضاف أن آبي "كان رجلا وقائدا عظيما"، لافتا إلى أنه صديق شخصي له، والأهم من ذلك بكثير، أنه صديق أمريكا.وواصل قائلا "قلة من الناس يعرفون من هو الرجل العظيم والقائد شينزو آبي، لكن التاريخ سيعلمهم.. كان رجلا يحب ويقدر بلده الرائع، اليابان". وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي تعرض لعملية اغتيال بإطلاق نار مباشر، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/هكذا-اقترب-المهاجم-من-ظهر-رئيس-وزراء-اليابان-السابق-وقتله-فيديو-نقل-جثته-للطائرة-1064856384.html
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دونالد ترامب, أخبار اليابان, أخبار العالم الآن

"خبر مدمر"... ترامب يعلق على اغتيال شينزو آبي

13:11 GMT 08.07.2022
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميشيغان، الولايات المتحدة 21 مايو 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميشيغان، الولايات المتحدة 21 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على حادثة اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، إثر تعرضه لهجوم بالرصاص صباح اليوم الجمعة.
وحسب صحيفة "الإندبندنت"، أعرب ترامب عبر حسابه على منصته المخصصة Truth Social،عن تعازيه في اغتيال رئيس شينزو آبي.
ووصف ترامب حادثة اغتيال آبي بـ"الخبر المدمر".
وأضاف أن آبي "كان رجلا وقائدا عظيما"، لافتا إلى أنه صديق شخصي له، والأهم من ذلك بكثير، أنه صديق أمريكا.
وتابع "أخبار سيئة حقا للعالم ونأمل أن يتم التعامل مع القاتل بسرعة وبقسوة".
اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
هكذا اقترب المهاجم من ظهر رئيس وزراء اليابان السابق وقتله... فيديو نقل جثته للطائرة
10:13 GMT
وواصل قائلا "قلة من الناس يعرفون من هو الرجل العظيم والقائد شينزو آبي، لكن التاريخ سيعلمهم.. كان رجلا يحب ويقدر بلده الرائع، اليابان".
وأتم "شينزو آبي سنفتقدك كثيرا. لن يكون هناك شخص آخر مثلك".
وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي تعرض لعملية اغتيال بإطلاق نار مباشر، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.
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