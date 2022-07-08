عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220708/لافروف-حول-إمكانية-لقاء-بلينكن-لن-نركض-خلف-أي-شخص-لطرح-مقترحات-للاجتماعات-1064844212.html
لافروف على عدم رغبة بلينكن في أن يتم تصويره معه: أنا لم أدعوه أصلا
لافروف على عدم رغبة بلينكن في أن يتم تصويره معه: أنا لم أدعوه أصلا
علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، على عدم رغبة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في أن يتم... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T06:47+0000
2022-07-08T06:56+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061866720_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1f0b8b53ce31db6145206f2800523122.jpg
وقال لافروف: "لم نكن نحن من قطع كل الاتصالات مع الولايات المتحدة، ولا نلاحق أحدا لعرض اجتماعات".وقال وزير الخارجية الروسي إنه لا يرى ضرورة لمقاطعة خطابات أي شخص خلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية مجموعة الـ20.وأضاف: "أما بالنسبة لهم (الدول الغربية) الحضور أو الغياب: كان الجميع في القاعة عندما بدأ الاجتماع. لم أعتبر أنه من الضروري القيام بأي إيماءات، لم أقاطع أي شخص. كنت أستمع. كنت مهتما بفهم ما يفكر به الغرب اليوم".في الوقت نفسه، شدد على أنه من الواضح أن "الدول الغربية تحاول استخدام مجموعة الـ 20 ليس للأغراض التي تم إنشاؤها من أجلها".وتابع لافروف: "لم نكن نحن من قطع كل الاتصالات مع الولايات المتحدة، ولا نلاحق أحدا لعرض اجتماعات".
https://arabic.sputniknews.com/20220708/لافروف-بشأن-استقالة-جونسون-غادر-والجميع-قال-إنه-يجب-عزل-روسيا-وفي-النهاية-قام-حزبه-بعزله-شخصيا-1064841842.html
https://arabic.sputniknews.com/20220708/لافروف-عدد-من-الدول-لم-تدعم-الهجمات-ضد-روسيا-في-اجتماع-مجموعة-العشرين-1064841751.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061866720_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_46b9fee454f4375b961c1986ed1658ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

لافروف على عدم رغبة بلينكن في أن يتم تصويره معه: أنا لم أدعوه أصلا

06:47 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 06:56 GMT 08.07.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، على عدم رغبة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في أن يتم تصويره معه، قائلا: "أنا لم أدعوه أصلا".
وقال لافروف: "لم نكن نحن من قطع كل الاتصالات مع الولايات المتحدة، ولا نلاحق أحدا لعرض اجتماعات".
وقال وزير الخارجية الروسي إنه لا يرى ضرورة لمقاطعة خطابات أي شخص خلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية مجموعة الـ20.
وأضاف: "أما بالنسبة لهم (الدول الغربية) الحضور أو الغياب: كان الجميع في القاعة عندما بدأ الاجتماع. لم أعتبر أنه من الضروري القيام بأي إيماءات، لم أقاطع أي شخص. كنت أستمع. كنت مهتما بفهم ما يفكر به الغرب اليوم".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع مجموعة العشرين في بالي الاندونيسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
لافروف بشأن استقالة جونسون: غادر والجميع قال إنه يجب عزل روسيا وفي النهاية قام حزبه بعزله شخصيا
05:50 GMT
في الوقت نفسه، شدد على أنه من الواضح أن "الدول الغربية تحاول استخدام مجموعة الـ 20 ليس للأغراض التي تم إنشاؤها من أجلها".
وتابع لافروف: "لم نكن نحن من قطع كل الاتصالات مع الولايات المتحدة، ولا نلاحق أحدا لعرض اجتماعات".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
لافروف: عدد من الدول لم يدعم التهجمات ضد روسيا في اجتماع مجموعة العشرين
05:41 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала