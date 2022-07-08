https://arabic.sputniknews.com/20220708/لافروف-حول-إمكانية-لقاء-بلينكن-لن-نركض-خلف-أي-شخص-لطرح-مقترحات-للاجتماعات-1064844212.html

لافروف على عدم رغبة بلينكن في أن يتم تصويره معه: أنا لم أدعوه أصلا

لافروف على عدم رغبة بلينكن في أن يتم تصويره معه: أنا لم أدعوه أصلا

علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، على عدم رغبة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في أن يتم... 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T06:47+0000

2022-07-08T06:47+0000

2022-07-08T06:56+0000

روسيا

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وقال لافروف: "لم نكن نحن من قطع كل الاتصالات مع الولايات المتحدة، ولا نلاحق أحدا لعرض اجتماعات".وقال وزير الخارجية الروسي إنه لا يرى ضرورة لمقاطعة خطابات أي شخص خلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية مجموعة الـ20.وأضاف: "أما بالنسبة لهم (الدول الغربية) الحضور أو الغياب: كان الجميع في القاعة عندما بدأ الاجتماع. لم أعتبر أنه من الضروري القيام بأي إيماءات، لم أقاطع أي شخص. كنت أستمع. كنت مهتما بفهم ما يفكر به الغرب اليوم".في الوقت نفسه، شدد على أنه من الواضح أن "الدول الغربية تحاول استخدام مجموعة الـ 20 ليس للأغراض التي تم إنشاؤها من أجلها".وتابع لافروف: "لم نكن نحن من قطع كل الاتصالات مع الولايات المتحدة، ولا نلاحق أحدا لعرض اجتماعات".

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https://arabic.sputniknews.com/20220708/لافروف-عدد-من-الدول-لم-تدعم-الهجمات-ضد-روسيا-في-اجتماع-مجموعة-العشرين-1064841751.html

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روسيا