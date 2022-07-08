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لافروف على عدم رغبة بلينكن في أن يتم تصويره معه: أنا لم أدعوه أصلا
لافروف على عدم رغبة بلينكن في أن يتم تصويره معه: أنا لم أدعوه أصلا
علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، على عدم رغبة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في أن يتم... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T06:47+0000
2022-07-08T06:47+0000
2022-07-08T06:56+0000
روسيا
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وقال لافروف: "لم نكن نحن من قطع كل الاتصالات مع الولايات المتحدة، ولا نلاحق أحدا لعرض اجتماعات".وقال وزير الخارجية الروسي إنه لا يرى ضرورة لمقاطعة خطابات أي شخص خلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية مجموعة الـ20.وأضاف: "أما بالنسبة لهم (الدول الغربية) الحضور أو الغياب: كان الجميع في القاعة عندما بدأ الاجتماع. لم أعتبر أنه من الضروري القيام بأي إيماءات، لم أقاطع أي شخص. كنت أستمع. كنت مهتما بفهم ما يفكر به الغرب اليوم".في الوقت نفسه، شدد على أنه من الواضح أن "الدول الغربية تحاول استخدام مجموعة الـ 20 ليس للأغراض التي تم إنشاؤها من أجلها".وتابع لافروف: "لم نكن نحن من قطع كل الاتصالات مع الولايات المتحدة، ولا نلاحق أحدا لعرض اجتماعات".
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روسيا
لافروف على عدم رغبة بلينكن في أن يتم تصويره معه: أنا لم أدعوه أصلا
06:47 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 06:56 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر
علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، على عدم رغبة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في أن يتم تصويره معه، قائلا: "أنا لم أدعوه أصلا".
وقال لافروف: "لم نكن نحن من قطع كل الاتصالات مع الولايات المتحدة، ولا نلاحق أحدا لعرض اجتماعات".
وقال وزير الخارجية الروسي إنه لا يرى ضرورة لمقاطعة خطابات أي شخص خلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية مجموعة الـ20.
وأضاف: "أما بالنسبة لهم (الدول الغربية) الحضور أو الغياب: كان الجميع في القاعة عندما بدأ الاجتماع. لم أعتبر أنه من الضروري القيام بأي إيماءات، لم أقاطع أي شخص. كنت أستمع. كنت مهتما بفهم ما يفكر به الغرب اليوم".
في الوقت نفسه، شدد على أنه من الواضح أن "الدول الغربية تحاول استخدام مجموعة الـ 20 ليس للأغراض التي تم إنشاؤها من أجلها".
وتابع لافروف: "لم نكن نحن من قطع كل الاتصالات مع الولايات المتحدة، ولا نلاحق أحدا لعرض اجتماعات".