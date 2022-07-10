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https://arabic.sputniknews.com/20220710/رئيسي-مستعدون-لتطوير-التعاون-مع-تونس-في-الدفاع-عن-حقوق-الشعب-الفلسطيني-1064936010.html
رئيسي: مستعدون لتطوير التعاون مع تونس في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
رئيسي: مستعدون لتطوير التعاون مع تونس في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأحد، استعداد الجمهورية الإسلامية لتوسيع وتطوير التعاون مع تونس في مختلف قضايا العالم الإسلامي. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T22:45+0000
2022-07-10T22:45+0000
الرئيس الإيراني
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وهنأ رئيسي الرئيس التونسي قيس سعيد والشعب التونسي بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وقال، إن "إيران تعتبر نجاح وتقدم الشعب التونسي العزيز نجاحا وتقدما لها"، وفقا لوكالة "إرنا".جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.وأضاف، "نحن مستعدون لتوسيع وتطوير التعاون والعلاقات مع تونس الشقيقة في مختلف قضايا العالم الإسلامي، بما في ذلك الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".من جانبه، قال الرئيس التونسي إن إيران وتونس ربطتهما علاقات تاريخية جيدة مبنية على مشتركات ثقافية وحضارية، ونحن نقدر جهودكم لتحسين وتقوية التعاون والتفاعل بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/الرئيس-الإيراني-لأمير-قطر-المشاورات-المكثفة-لها-أثر-إيجابي-على-تنفيذ-الاتفاقات-بين-البلدين-1064935590.html
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الرئيس الإيراني

رئيسي: مستعدون لتطوير التعاون مع تونس في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

22:45 GMT 10.07.2022
© AFP 2022 / -الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، متحدثا في مؤتمر صحفي في طهران، قبل مغادرته إلى سلطنة عمان، 23 مايو/ أيار 2022
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، متحدثا في مؤتمر صحفي في طهران، قبل مغادرته إلى سلطنة عمان، 23 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / -
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أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأحد، استعداد الجمهورية الإسلامية لتوسيع وتطوير التعاون مع تونس في مختلف قضايا العالم الإسلامي.
وهنأ رئيسي الرئيس التونسي قيس سعيد والشعب التونسي بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وقال، إن "إيران تعتبر نجاح وتقدم الشعب التونسي العزيز نجاحا وتقدما لها"، وفقا لوكالة "إرنا".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.
وأضاف، "نحن مستعدون لتوسيع وتطوير التعاون والعلاقات مع تونس الشقيقة في مختلف قضايا العالم الإسلامي، بما في ذلك الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يصافح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في العاصمة الإيرانية طهران، 12 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
الرئيس الإيراني لأمير قطر: المشاورات المكثفة لها أثر إيجابي على تنفيذ الاتفاقات بين البلدين
21:26 GMT
من جانبه، قال الرئيس التونسي إن إيران وتونس ربطتهما علاقات تاريخية جيدة مبنية على مشتركات ثقافية وحضارية، ونحن نقدر جهودكم لتحسين وتقوية التعاون والتفاعل بين البلدين.
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