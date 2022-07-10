https://arabic.sputniknews.com/20220710/سلطات-لوغانسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-الشيفسك-بـ-أربعة-صواريخ-هيمارس-أمريكية-1064916761.html

سلطات لوغانسك: القوات الأوكرانية تقصف منطقة الشيفسك بـ" أربعة صواريخ هيمارس أمريكية

سلطات لوغانسك: القوات الأوكرانية تقصف منطقة الشيفسك بـ" أربعة صواريخ هيمارس أمريكية

أفادت بعثة جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للإشراف على وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية قصفت في الساعة (1.10) من اليوم الأحد منطقة الشيفسك في... 10.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-10T00:59+0000

2022-07-10T00:59+0000

2022-07-10T00:59+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

جمهورية لوغانسك الشعبية

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وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "التلغرام"، "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 1.10 من صباح اليوم الأحد (يتطابق مع توقيت موسكو) التجمع السكني أرتيموفسك والتجمع السكني باخموت (منطقة الشيفسك) وتم ِإطلاق أربعة صواريخ من طراز هيمارس".وتواصل القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الماضي، تقدمها على جبهات القتال في إقليم دونباس.هذا وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه تم تنفيذ عملية تحرير لوغانسك بنجاح.وفي جمهورية دونيتسك، تدور معارك طاحنة بين القوات المشتركة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية، التي تحصنت على طول خط القتال بمساعدة الغرب، وتسعى القوات المشتركة إلى تطويق المناطق، التي تنطلق منها النيران تجاه المدن والبلدات في دونيتسك، ومن ثم تحريرها.جدير بالذكر، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في أكثر من مناسبة أن أهداف العملية العسكرية الخاصة في دونباس سوف تتحقق بشكل كامل.وبحسب الرئيس بوتين، فإن العملية تهدف إلى حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.كما وتهدف إلى نزع السلاح من أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها؛ فضلا عن تقديم جميع مجرمي الحرب، المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.

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جمهورية لوغانسك الشعبية