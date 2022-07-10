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https://arabic.sputniknews.com/20220710/نائب-لبناني-يكشف-عن-اقتراح-يضع-حدا-لمعاناة-مرضى-السرطان-في-لبنان-قريبا-1064927091.html
نائب لبناني يكشف عن اقتراح يضع حدا لمعاناة مرضى السرطان في لبنان قريبا
نائب لبناني يكشف عن اقتراح يضع حدا لمعاناة مرضى السرطان في لبنان قريبا
أكد النّائب وائل أبو فاعور، عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" أن هناك اقتراحا تبناه وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض سيضع حدا لمعاناة مرضى السرطان... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T13:39+0000
2022-07-10T13:39+0000
أخبار لبنان
السرطان
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع النشرة قال أبو فاعور: "نتيجةً لاقتراحات "اللّقاء الدّيمقراطي"، وبعد اجتماعين عقدناهما، مع رئيس الحكومة المكلّف ​نجيب ميقاتي​ ووزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال ​فراس الأبيض​، فقد أعدّ الوزير الأبيض اقتراحًا فاعلًا وعمليًّا، لموضوع أدوية مرضى السرطان".ولفت إلى ثقته في أن هذا الاقتراح سوف يضع حدًّا لمعاناة مرضى ​السرطان​ والأمراض المستعصية الأخرى، حسب تعبيره.وعن طبيعة هذا الاقتراح كشف النائب اللبناني أنه اقتراح يجعل الدواء يصل إلى المريض مباشرة.ووجه أبو فاعور الشكر إلى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ووزير الصحة فراس الأبيض على ما قال إنه "تجاوبهما" مع المبادرات المطروحة لتخحفيف المعاناة.وأوضح أنه سيترك لوزير الصحة "الإعلان عن خطّته، بعد إتمام تفاصيلها ومستلزماتها".
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أخبار لبنان, السرطان

نائب لبناني يكشف عن اقتراح يضع حدا لمعاناة مرضى السرطان في لبنان قريبا

13:39 GMT 10.07.2022
© Sputnik . Zahraa Al Amirلبنان: اعتصام لمرضى السرطان أمام القصر الجمهوري للمطالبة بالدواء/صور
لبنان: اعتصام لمرضى السرطان أمام القصر الجمهوري للمطالبة بالدواء/صور - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© Sputnik . Zahraa Al Amir
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أكد النّائب وائل أبو فاعور، عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" أن هناك اقتراحا تبناه وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض سيضع حدا لمعاناة مرضى السرطان في لبنان مع الأدوية.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع النشرة قال أبو فاعور: "نتيجةً لاقتراحات "اللّقاء الدّيمقراطي"، وبعد اجتماعين عقدناهما، مع رئيس الحكومة المكلّف ​نجيب ميقاتي​ ووزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال ​فراس الأبيض​، فقد أعدّ الوزير الأبيض اقتراحًا فاعلًا وعمليًّا، لموضوع أدوية مرضى السرطان".
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ولفت إلى ثقته في أن هذا الاقتراح سوف يضع حدًّا لمعاناة مرضى ​السرطان​ والأمراض المستعصية الأخرى، حسب تعبيره.
وعن طبيعة هذا الاقتراح كشف النائب اللبناني أنه اقتراح يجعل الدواء يصل إلى المريض مباشرة.
وقال: "هو اقتراح يؤمّن وصول الدّواء إلى المريض مباشرةً، ويعفي الدّولة والمريض من كلّ صنوف الاستغلال والتّهريب والتّجارة".
ووجه أبو فاعور الشكر إلى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ووزير الصحة فراس الأبيض على ما قال إنه "تجاوبهما" مع المبادرات المطروحة لتخحفيف المعاناة.
وأوضح أنه سيترك لوزير الصحة "الإعلان عن خطّته، بعد إتمام تفاصيلها ومستلزماتها".
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