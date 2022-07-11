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https://arabic.sputniknews.com/20220711/الصين-وباكستان-تجريان-تدريبات-بحرية-مشتركة-1064971412.html
الصين وباكستان تجريان تدريبات بحرية مشتركة
الصين وباكستان تجريان تدريبات بحرية مشتركة
تمتلك الصين وباكستان تاريخا طويلا من التعاون في جميع المجالات وأبرزها في المجال العسكري الذي يشمل التصنيع والتدريبات المشتركة. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
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رصد عسكري
الصين
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وانطلقت أمس الأحد، تدريبات بحرية مشتركة بين الدولتين تستمر لمدة 4 أيام، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية.وقالت الصحيفة إن التدريبات المشتركة تشارك فيها وحدات بحرية من الأسطولين الصيني والباكستاني وتحمل الاسم الكودي "حارس البحر - 2".وانطلقت التدريبات في ميناء عسكري في شنغهاي، شرقي الصين، ضمن خطة التدريبات السنوية المشتركة بين البلدين.
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رصد عسكري, الصين

الصين وباكستان تجريان تدريبات بحرية مشتركة

20:16 GMT 11.07.2022
© AFP 2022 / ZHA CHUNMINGوحدات بحرية تابعة للأسطول الحربي الصيني
وحدات بحرية تابعة للأسطول الحربي الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© AFP 2022 / ZHA CHUNMING
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تمتلك الصين وباكستان تاريخا طويلا من التعاون في جميع المجالات وأبرزها في المجال العسكري الذي يشمل التصنيع والتدريبات المشتركة.
وانطلقت أمس الأحد، تدريبات بحرية مشتركة بين الدولتين تستمر لمدة 4 أيام، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية.
وقالت الصحيفة إن التدريبات المشتركة تشارك فيها وحدات بحرية من الأسطولين الصيني والباكستاني وتحمل الاسم الكودي "حارس البحر - 2".
وانطلقت التدريبات في ميناء عسكري في شنغهاي، شرقي الصين، ضمن خطة التدريبات السنوية المشتركة بين البلدين.
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معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
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