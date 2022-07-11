الصين وباكستان تجريان تدريبات بحرية مشتركة
© AFP 2022 / ZHA CHUNMINGوحدات بحرية تابعة للأسطول الحربي الصيني
© AFP 2022 / ZHA CHUNMING
تمتلك الصين وباكستان تاريخا طويلا من التعاون في جميع المجالات وأبرزها في المجال العسكري الذي يشمل التصنيع والتدريبات المشتركة.
وانطلقت أمس الأحد، تدريبات بحرية مشتركة بين الدولتين تستمر لمدة 4 أيام، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية.
A four-day joint maritime drill between China and Pakistan kicked off at a military port in east China's Shanghai on Sunday. The drill, codenamed Sea Guardians-2, is a normal arrangement as per a yearly plan between the two militaries, said a spokesperson for PLA Navy. pic.twitter.com/H9yVnRXPsr— People's Daily, China (@PDChina) July 11, 2022
وقالت الصحيفة إن التدريبات المشتركة تشارك فيها وحدات بحرية من الأسطولين الصيني والباكستاني وتحمل الاسم الكودي "حارس البحر - 2".
وانطلقت التدريبات في ميناء عسكري في شنغهاي، شرقي الصين، ضمن خطة التدريبات السنوية المشتركة بين البلدين.
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