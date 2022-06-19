https://arabic.sputniknews.com/20220619/12--دولة-تمتلك-أخطر-الأنظمة-الصاروخية-في-العالم-1063851790.html

12 دولة تمتلك أخطر الأنظمة الصاروخية في العالم

12 دولة تمتلك أخطر الأنظمة الصاروخية في العالم

أصبحت الصواريخ واحدة من أخطر أسلحة الردع، التي أسهمت في إعادة ضبط موازين القوى في العالم، بعدما مكنت دول صغيرة وجماعات من الوقوف في وجه دول كبرى. 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T11:14+0000

2022-06-19T11:14+0000

2022-06-19T11:14+0000

رصد عسكري

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

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وتعد إيران وكوريا الشمالية من أبرز الأمثلة على ذلك لأن امتلاك كل منهما قدرات صاروخية متطورة مكنتهما من الوقوف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية.كما مكنت صواريخ "حزب الله" اللبناني من الوقوف في وجه إسرائيل، بل والتهديد باستهداف عمق أراضيها بصورة تجعل إسرائيل تعيد حساباتها أكثر من مرة قبل خوض أي مواجهة عسكرية معه في المستقبل.ما هي أنواع الصواريخ؟تنقسم الصواريخ إلى نوعين من حيث المهام العسكرية، أولهما هو الصواريخ الهجومية التي تنطلق من منصات إطلاق في البر أو البحر أو الجو لضرب أهداف معادية داخل أراضي العدو بدقة وسرعة عالية تجعل عملية اعتراضها في غاية الصعوبة مقارنة باستخدام الطائرات الحربية لذات المهمة.والثاني هو الصواريخ الدفاعية وهي صواريخ مصممة لاعتراض الصواريخ الهجومية وأي أهداف جوية أخرى قبل أن تستكمل مسارها.ورغم التطور الكبير للصواريخ الدفاعية، إلا أن استمرار تطوير الصواريخ الهجومية يجعل السباق بينهما يحتدم خاصة مع ظهور صواريخ فرط صوتية.لماذا تمثل الصواريخ الهجومية سلاح ردع لا مثيل له؟رغم تطور الصواريخ الدفاعية، إلا أن مستوى تطور الصواريخ الهجومية يزيد من قدرتها على التخفي والمناورة في ذات الوقت الذي أصبحت فيه الصواريخ الهجومية أسرع وأكثر دقة في مستويات التصويب.كما أن إمكانية إطلاق الصواريخ من البر أو البحر أو الجو، يجعل محاولات اعتراضها في غاية الصعوبة، ما يعني زيادة احتمالات إصابتها لأهدافها بصورة تردع الخصم وتجعله يحاول إيجاد وسائل أخرى غير المواجهة مع من يمتلك الصواريخ.وتعد عملية قصف إيران لقاعدة عين الأسد التي كان يوجد بها قوات أمريكية في العراق مثالا واضحا لاستخدام الصواريخ في ردع العدو أيا كانت قوته العسكرية.ما هي أنواع الصواريخ الهجومية؟يوجد عدة أنواع من الصواريخ الهجومية وتشمل:ما هي أنواع الصواريخ الدفاعية؟تعتمد فكرة الصواريخ الدفاعية على رصد الهدف الجوي في مرحلة مبكرة من مسار الإطلاق والتصدي له في الجو بواحدة من طريقتين:ما هي الدول التي تمتلك أقوى الأنظمة الصاروخية؟تحاول العديد من دول العالم تطوير قدرات صاروخية في المجالين الهجومي والدفاعي، لكن موقع "ميسيل ثريت" أورد 12 دولة قال إنها تمتلك قدرات صاروخية تردع أعداءها:الصواريخ الروسية ترعب أمريكابينما تركز بعض الدول على تطوير صواريخ هجومية، فإن دولا أخرى مثل روسيا تمتلك مكانة رائدة عالميا في مجال الصواريخ الدفاعية ومنها صواريخ "إس – 400"، التي تمتلك قدرات هائلة على التصدي للأهداف الجوية المعادية أيا كان نوعها.ويضاف إلى ذلك، فإن روسيا أصبحت دولة رائدة في تطوير الصواريخ الهجومية خاصة الصواريخ فرط الصوتية، التي تقول روسيا إن اعتراضها من قبل أي منظومة دفاعية يمثل مهمة مستحيلة.

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