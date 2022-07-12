https://arabic.sputniknews.com/20220712/أفضل-عادة-طعام-لتقليل-الدهون-في-الكبد-1064988286.html

أفضل عادة طعام لتقليل الدهون في الكبد

أفضل عادة طعام لتقليل الدهون في الكبد

يمكن أن يؤدي الكبد الدهني بمرور الوقت إلى تندب الكبد وتلفه وصولا إلى مرحلة الفشل التي تستدعي إجراء جراحة لزراعة عضو. 12.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-12T11:01+0000

2022-07-12T11:01+0000

2022-07-12T11:01+0000

الصحة

منوعات

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تظهر أدلة جديدة أن التحول إلى نظام غذائي غني بالدهون الصحية قد يكون أفضل عادات الأكل للأشخاص الذين يعانون من الكبد الدهني، بحسب Eat This, Not That.في دراسة عشوائية خاضعة للرقابة، تم جمع بيانات 165 فردا تتراوح أعمارهم بين 18 و78 عاما مصابين بداء السكري من النوع 2 ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، وفقا للنتائج التي تم تقديمها في مؤتمر الكبد الدولي .(ILC) 2022خلال الدراسة، طُلب من 110 مشاركين الالتزام بنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون لمدة ستة أشهر بينما التزم 55 مشاركا بنظام غذائي منخفض الدهون.تم اخبار جميع المشاركين أنهم عندما يأكلون، ليس هدفهم إنقاص الوزن أو تقييد السعرات الحرارية، ولكن بدلا من ذلك كان تناول الطعام حتى يشعروا بالرضا والشبع.انتهى الأمر بالمشاركين الذين كانوا يتناولون نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون بالحصول على 61% من سعراتهم الحرارية من الدهون، والتي أوضحت كاميلا دالبي هانسن، التي قدمت النتائج، أنها "تحتوي على الكثير من الدهون وتعادل ربع لتر من زيت الزيتون يوميا".وأشارت أيضا إلى أن المشاركين "اضطروا حقا إلى تغيير طريقة تفكيرهم كثيرا، لأنه كان من الصعب عليهم البدء في تناول كل هذه الدهون خاصة وأنهم قيل لنا جميعا لعقود من الزمان أنها ليست جيدة".في نهاية ستة أشهر، وجد معدو الدراسة أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون "يحسن التحكم في مرض السكري، ويقلل من الدهون في الكبد، وعلى الرغم من أن [المشاركين في الدراسة] كانوا يأكلون نفس عدد السعرات الحرارية التي اعتادوا عليها حتى شبعوا، فقد فقدوا 5.8% من وزن الجسم".وقالت هانسن: "بشكل أساسي، إذا كان لديك دهون في الكبد، فستستفيد من تناول الدهون".تقول خبيرة التغذية أماندا لين: "عندما يتعلق الأمر بإضافة الدهون إلى نظامك الغذائي، عليك أن تضع في اعتبارك حقيقة أن كل الدهون ليست متساوية".وتضيف أن الدهون المعالجة مثل الدهون المتحولة أو حتى الدهون المشبعة ليست صحية للجسم مثل الدهون غير المشبعة".عندما يتعلق الأمر بالخيارات المثالية للدهون غير المشبعة، تقترح لين الأفوكادو والمكسرات والسلمون، وكذلك الزيتون وزيت الزيتون.

https://arabic.sputniknews.com/20210711/3-أعراض-لمرض-الكبد-الدهني-قد-لا-تلاحظها-1049532569.html

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