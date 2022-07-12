https://arabic.sputniknews.com/20220712/إقبال-ملحوظ-على-التسجيل-لمادة-اللغة-الأمازيغية-في-الجزائر-1064998198.html
"إقبال ملحوظ" على التسجيل لمادة اللغة الأمازيغية في الجزائر
"إقبال ملحوظ" على التسجيل لمادة اللغة الأمازيغية في الجزائر
شهد عدد المترشحين لاجتياز الشهادتين الثانوية والمتوسطة لمادة اللغة الأمازيغية في الجزائر، "ارتفاعا معتبرا" خلال دورة يونيو/حزيران 2022. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T15:10+0000
2022-07-12T15:10+0000
2022-07-12T15:10+0000
الجزائر
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وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بأن "المادة هذه السنة سجلت حضورا مميزا في عملية التقييم البيداغوجي، وفقا لبيان المحافظة السامية للأمازيغية".وثمّنت المحافظة في بيانها الذي وقعه الأمين العام، سي الهاشمي عصاد، "هذا المسار الإيجابي لكونه ثمرة مجهودات بذلتها الدولة من أجل ترقية وتطوير اللغة الأمازيغية بطريقة تدريجية على مدار سنوات، أي منذ انطلاق عملية إدخالها في العام الدراسي 1995-1996".ونوهت المحافظة في ذات السياق إلى أن "وضعية تدريس الأمازيغية في منظومة التربية الوطنية شهدت مسارا تطوريا من ناحية الكمية والنوعية، وذلك استنادا إلى مؤشرات تصاعدية كبيرة من حيث التوزيع الجغرافي وتعداد الأساتذة في الأطوار الثلاث، مع السعي إلى التعميم التدريجي لتغطية جغرافية أوسع ستشمل 58 ولاية مستقبلا".و أضاف المصدر أن "عدد المترشحين لنيل شهادة البكالوريا الذين اجتازوا امتحان مادة اللغة الأمازيغية "بلغ 33953 مترشحا على المستوى الوطني، ففي ولاية تيزي وزو سجل مركزان مخصصان لتصحيح أوراق امتحان مادة اللغة الأمازيغية الخاص بولايات الوسط والجنوب الكبير 16809 مترشحا، في حين عرف مركز البويرة ارتفاعا في عدد الأوراق المعنية بالتصحيح في هذه المادة إلى 10697".و في ذات الإطار، بلغ العدد في مركز أقبو في ولاية بجاية 2848 مترشحا، ويليه مركز سطيف بـ2372، ومركز نقاوس في ولاية باتنة بـ1227 مترشحا.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/كبش-السفيرة-الأمريكية-لدى-الجزائر-يصنع-الحدث-فيديو-1064904296.html
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الجزائر
"إقبال ملحوظ" على التسجيل لمادة اللغة الأمازيغية في الجزائر
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شهد عدد المترشحين لاجتياز الشهادتين الثانوية والمتوسطة لمادة اللغة الأمازيغية في الجزائر، "ارتفاعا معتبرا" خلال دورة يونيو/حزيران 2022.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية
، اليوم الثلاثاء، بأن "المادة هذه السنة سجلت حضورا مميزا في عملية التقييم البيداغوجي، وفقا لبيان المحافظة السامية للأمازيغية".
وثمّنت المحافظة في بيانها الذي وقعه الأمين العام، سي الهاشمي عصاد، "هذا المسار الإيجابي لكونه ثمرة مجهودات بذلتها الدولة من أجل ترقية وتطوير اللغة الأمازيغية بطريقة تدريجية على مدار سنوات، أي منذ انطلاق عملية إدخالها في العام الدراسي 1995-1996".
ونوهت المحافظة في ذات السياق إلى أن "وضعية تدريس الأمازيغية في منظومة التربية الوطنية شهدت مسارا تطوريا من ناحية الكمية والنوعية، وذلك استنادا إلى مؤشرات تصاعدية كبيرة من حيث التوزيع الجغرافي وتعداد الأساتذة في الأطوار الثلاث، مع السعي إلى التعميم التدريجي لتغطية جغرافية أوسع ستشمل 58 ولاية مستقبلا".
و أضاف المصدر أن "عدد المترشحين لنيل شهادة البكالوريا الذين اجتازوا امتحان مادة اللغة الأمازيغية "بلغ 33953 مترشحا على المستوى الوطني، ففي ولاية تيزي وزو سجل مركزان مخصصان لتصحيح أوراق امتحان مادة اللغة الأمازيغية الخاص بولايات الوسط والجنوب الكبير 16809 مترشحا، في حين عرف مركز البويرة ارتفاعا في عدد الأوراق المعنية بالتصحيح في هذه المادة إلى 10697".
و في ذات الإطار، بلغ العدد في مركز أقبو في ولاية بجاية 2848 مترشحا، ويليه مركز سطيف
بـ2372، ومركز نقاوس في ولاية باتنة بـ1227 مترشحا.