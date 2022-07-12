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https://arabic.sputniknews.com/20220712/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-بولندا-تحاول-التغطية-على-توسعها-في-غرب-أوكرانيا-1065000214.html
الاستخبارات الخارجية الروسية: بولندا تحاول التغطية على توسعها في غرب أوكرانيا
الاستخبارات الخارجية الروسية: بولندا تحاول التغطية على توسعها في غرب أوكرانيا
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن بولندا تحاول "التغطية على توسعها" في غرب أوكرانيا بإطلاق حملة إعلامية لإخفاء تدابير تعزيز وضعها في... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T15:39+0000
2022-07-12T15:39+0000
بولندا
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الاستخبارات الخارجية: "وارسو كانت تعول على أنه في ظل ظروف المواجهة الجيوسياسية المتوترة، لن تهتم كييف ولا واشنطن ولا موسكو باستعداداتها المنهجية للاستيلاء على الأراضي الأوكرانية".وأردف البيان: "الآن، وبسبب تسرب المعلومات الحساسة، تضطر القيادة البولندية إلى إزالة المخاوف التي يعبر عنها الشركاء في الناتو والاتحاد الأوروبي".وأشار البيان إلى صدور تعليمات لوسائل الإعلام بإطلاق حملة إعلامية لإخفاء ممارسات بولندا لتدابير تعزيز وضعها في أوكرانيا ونفي "الشائعات غير اللائقة".ووصف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، في 7 تموز/ يوليو خطط بولندا لفرض سيطرتها على غرب أوكرانيا بأنها خطرة على أوروبا بأسرها.وقال ناريشكين للصحفيين بعد لقاء مع لجنة أمن الدولة في بيلاروسيا: "بالطبع إنه أمر خطير. خطير على أوكرانيا وخطير على أوروبا بأسرها. والحقيقة هي أن هناك نقاط كثيرة في القارة الأوروبية يطالب فيها الجيران بضم أراضي الدول المجاورة".
https://arabic.sputniknews.com/20220712/بولندا-وإسرائيل-تعيدان-السفراء-في-خطوة-أولى-لتطبيع-العلاقات-1064991078.html
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الاستخبارات الخارجية الروسية: بولندا تحاول التغطية على توسعها في غرب أوكرانيا

15:39 GMT 12.07.2022
© AFP 2022 / Alexey Sazonovمبنى الاستخبارات الخارجية الروسية
مبنى الاستخبارات الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© AFP 2022 / Alexey Sazonov
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أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن بولندا تحاول "التغطية على توسعها" في غرب أوكرانيا بإطلاق حملة إعلامية لإخفاء تدابير تعزيز وضعها في أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الاستخبارات الخارجية: "وارسو كانت تعول على أنه في ظل ظروف المواجهة الجيوسياسية المتوترة، لن تهتم كييف ولا واشنطن ولا موسكو باستعداداتها المنهجية للاستيلاء على الأراضي الأوكرانية".

وأضاف البيان: "بولندا كانت تأمل أنه عندما يدخل النزاع في أوكرانيا مرحلة التسوية الدبلوماسية، ستضطر الأطراف إلى الاعتراف بالتوسع البولندي كأمر واقع".

وأردف البيان: "الآن، وبسبب تسرب المعلومات الحساسة، تضطر القيادة البولندية إلى إزالة المخاوف التي يعبر عنها الشركاء في الناتو والاتحاد الأوروبي".
وأشار البيان إلى صدور تعليمات لوسائل الإعلام بإطلاق حملة إعلامية لإخفاء ممارسات بولندا لتدابير تعزيز وضعها في أوكرانيا ونفي "الشائعات غير اللائقة".
الرئيس البولندي أندريه دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
بولندا وإسرائيل تعيدان السفراء في خطوة أولى لتطبيع العلاقات
12:21 GMT
ووصف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، في 7 تموز/ يوليو خطط بولندا لفرض سيطرتها على غرب أوكرانيا بأنها خطرة على أوروبا بأسرها.
وقال ناريشكين للصحفيين بعد لقاء مع لجنة أمن الدولة في بيلاروسيا: "بالطبع إنه أمر خطير. خطير على أوكرانيا وخطير على أوروبا بأسرها. والحقيقة هي أن هناك نقاط كثيرة في القارة الأوروبية يطالب فيها الجيران بضم أراضي الدول المجاورة".
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