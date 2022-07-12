https://arabic.sputniknews.com/20220712/الجيش-الإيراني-قواتنا-على-أهبة-الاستعداد-أكثر-من-أي-وقت-مضى-1064997461.html
الجيش الإيراني: قواتنا على أهبة الاستعداد أكثر من أي وقت مضى
الجيش الإيراني: قواتنا على أهبة الاستعداد أكثر من أي وقت مضى
قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإيراني يتمتع بظروف مميزة، وعلى أتم الاستعداد أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T15:08+0000
2022-07-12T15:08+0000
2022-07-12T15:08+0000
إيران
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات اللواء موسوي جاءت خلال الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس السلطة القضائية الإيرانية، ايجئي، لجامعة "دافوس" (قيادة وهيئة أركان الجيش الإيراني).وأشاد اللواء عبد الرحيم موسوي بتضحيات وجهود جميع الكوادر المنتسبة إلى الجيش الإيراني، مؤكدا أن بلاده "تنعم اليوم بجيش ولائي ومقتدر بكوادره الكفوءة والشجاعة".وشدد القائد العام للجيش الإيراني على أن "قواته العسكرية أصبحت بامتثالها إلى كافة القيم الإسلامية نموذجا يحتذى به، وهذا الشموخ تحقق ببركة دماء شهدائنا وتضحيات مصابي الحرب المنتسبين إلى الجيش وصمود عوائلهم الصابرة والواعية".وأكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن القوات البرية والجوية والبحرية التابعة للجيش متمترسة على صعيد البلاد، من شرقه إلى غربه، وتدافع عن ثغور إيران وسمائها باقتدار، مشيرا إلى أن سفن البحرية تقوم بمهامها في مرافقة البواخر التجارية وناقلات الوقود بامتياز.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/البحرية-الإيرانية-تعلن-تنفيذ-المرحلة-الختامية-من-تدريبات-الأمن-المستديم-2022-1064920345.html
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إيران, أخبار العالم الآن
الجيش الإيراني: قواتنا على أهبة الاستعداد أكثر من أي وقت مضى
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قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإيراني يتمتع بظروف مميزة، وعلى أتم الاستعداد أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ تعليمات القائد العام للقوات المسلحة.
وأفادت وكالة إرنا
، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات اللواء موسوي جاءت خلال الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس السلطة القضائية الإيرانية، ايجئي، لجامعة "دافوس" (قيادة وهيئة أركان الجيش الإيراني).
وأشاد اللواء عبد الرحيم موسوي بتضحيات وجهود جميع الكوادر المنتسبة إلى الجيش الإيراني، مؤكدا أن بلاده "تنعم اليوم بجيش ولائي ومقتدر بكوادره الكفوءة والشجاعة".
وشدد القائد العام للجيش الإيراني
على أن "قواته العسكرية أصبحت بامتثالها إلى كافة القيم الإسلامية نموذجا يحتذى به، وهذا الشموخ تحقق ببركة دماء شهدائنا وتضحيات مصابي الحرب المنتسبين إلى الجيش وصمود عوائلهم الصابرة والواعية".
وأكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن القوات البرية والجوية والبحرية التابعة للجيش متمترسة على صعيد البلاد، من شرقه إلى غربه
، وتدافع عن ثغور إيران وسمائها باقتدار، مشيرا إلى أن سفن البحرية تقوم بمهامها في مرافقة البواخر التجارية وناقلات الوقود بامتياز.