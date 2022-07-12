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https://arabic.sputniknews.com/20220712/خبير-يحدد-الوجهة-التالية-للقوات-الروسية-بعد-تحرير-دونباس-1065000873.html
خبير يحدد "الوجهة التالية" للقوات الروسية بعد تحرير دونباس
خبير يحدد "الوجهة التالية" للقوات الروسية بعد تحرير دونباس
قامت القوات الروسية وحلفاؤها باختراق دفاع القوات المسلحة الأوكرانية بالكامل تقريبًا، والذي تم بناؤه على مدار 8 سنوات في إقليم دونباس، وهي تدخل خط الدفاع الأخير... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T16:11+0000
2022-07-12T16:11+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
رصد عسكري
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وصرح الباحث السياسي ألكسندر كازاكوف، لموقع "توب وور"، اليوم الثلاثاء: "وبعد اختراق هذا الخط، سيكون للقوات الروسية مساحة عملياتية، وثلاثة اتجاهات محتملة للتقدم".وأردف: "ثم سيتم اتخاذ قرار بشأن اتجاه الهجوم الإضافي، خاركوف، دنيبروبيتروفسك، أو نيكولاييف وأوديسا بالتبعية".ورجح كازاكوف "توجه روسيا لتحرير أوديسا، لأن جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية تقع هناك، حيث تعتبر هذه المنطقة خاصرة ضعيفة للعدو، وفي الوقت نفسه، بدون تحرير كامل أراضي دونباس، لن تطور القوات الروسية هجومها في اتجاهات أخرى".وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يوم أمس الاثنين، في 11 تموز/يوليو عن تقدم كبير حققه منفذو عملية تحرير أراضي الجمهورية من القوات الأوكرانية.وأوضح دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، لقناة "روسيا 24"، اليوم الاثنين، أنه تم حتى الآن تحرير 243 بلدة في شمال الجمهورية الذي احتلته القوات الأوكرانية في الفترة 2014 – 2015.وأشار إلى تعزيز القوات التي تواصل تحرير أراضي جمهورية دونيتسك، إذ تنضم إليها وحدات من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية ليتم تحرير جمهورية دونيتسك من الآن فصاعدا بالجهود المشتركة، وفقا لرئيس جمهورية دونيتسك.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/خبير-عسكري-يكشف-أهمية-تحرير-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-الجيش-الأوكراني-يفر-1064640773.html
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جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, رصد عسكري

خبير يحدد "الوجهة التالية" للقوات الروسية بعد تحرير دونباس

16:11 GMT 12.07.2022
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الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في الحاجز الحدودي دجانكوي 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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قامت القوات الروسية وحلفاؤها باختراق دفاع القوات المسلحة الأوكرانية بالكامل تقريبًا، والذي تم بناؤه على مدار 8 سنوات في إقليم دونباس، وهي تدخل خط الدفاع الأخير لأفدييفكا، سلافيانسك، كونستانتينوفكا، كراماتورسك، دروجكوفا.
وصرح الباحث السياسي ألكسندر كازاكوف، لموقع "توب وور"، اليوم الثلاثاء: "وبعد اختراق هذا الخط، سيكون للقوات الروسية مساحة عملياتية، وثلاثة اتجاهات محتملة للتقدم".

وأضاف: "حتى الآن، تمكنت القوات الروسية، وبدعم من قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من اقتحام العديد من خطوط دفاع العدو، ولا يزال آخر هذه الخطوط على خط النار، وبعد ذلك ستدخل القوات إلى منطقة العمليات".

وأردف: "ثم سيتم اتخاذ قرار بشأن اتجاه الهجوم الإضافي، خاركوف، دنيبروبيتروفسك، أو نيكولاييف وأوديسا بالتبعية".
ورجح كازاكوف "توجه روسيا لتحرير أوديسا، لأن جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية تقع هناك، حيث تعتبر هذه المنطقة خاصرة ضعيفة للعدو، وفي الوقت نفسه، بدون تحرير كامل أراضي دونباس، لن تطور القوات الروسية هجومها في اتجاهات أخرى".
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
خبير عسكري يكشف أهمية تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية.. "الجيش الأوكراني يفر"
4 يوليو, 15:53 GMT
وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يوم أمس الاثنين، في 11 تموز/يوليو عن تقدم كبير حققه منفذو عملية تحرير أراضي الجمهورية من القوات الأوكرانية.
وأوضح دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، لقناة "روسيا 24"، اليوم الاثنين، أنه تم حتى الآن تحرير 243 بلدة في شمال الجمهورية الذي احتلته القوات الأوكرانية في الفترة 2014 – 2015.
وأشار إلى تعزيز القوات التي تواصل تحرير أراضي جمهورية دونيتسك، إذ تنضم إليها وحدات من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية ليتم تحرير جمهورية دونيتسك من الآن فصاعدا بالجهود المشتركة، وفقا لرئيس جمهورية دونيتسك.
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:52 GMT
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