عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220712/قديروف-يدشن-مشروع-بناء-صالة-على-هيئة-هلال-في-مطار-غروزني-1065003612.html
قديروف يدشن مشروع بناء صالة على هيئة "هلال" في مطار غروزني
قديروف يدشن مشروع بناء صالة على هيئة "هلال" في مطار غروزني
أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء، أن بناء الصالة الدولية في "مطار غروزني" على شكل هلال بدأت، وسوف تسمى الصالة على اسم أول رئيس للشيشان... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T18:58+0000
2022-07-12T18:58+0000
روسيا
جمهورية الشيشان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101510/66/1015106648_0:177:2927:1823_1920x0_80_0_0_0d789fd3e58f564222018beb372a6d36.jpg
وكتب قديروف عبر قناته على "تلغرام": "أطلقنا مشروع بناء محطة مطار غروزني الدولية التي سميت على اسم الرئيس الأول لجمهورية الشيشان، بطل روسيا أحمد خاجي قاديروف، على شكل هلال".وبحسب قديروف، فقد تم اتخاذ هذا القرار "لتجنب إزعاج ركاب وموظفي الميناء الجوي".وأضاف قديروف: "إن الجاذبية السياحية والاقتصادية والاستثمارية المتزايدة في المنطقة تتطلب توسعة كبيرة للمطار الحالي، وهذا سيقلل بشكل كبير من الحمل عن المبنى الرئيسي، وفي نفس الوقت يزيد من حركة المسافرين".
https://arabic.sputniknews.com/20220707/قديروف-جونسون-يستقيل-ومعه-الكثير-من-الأموال-1064830176.html
جمهورية الشيشان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101510/66/1015106648_129:0:2796:2000_1920x0_80_0_0_159189b7230ee71dd137b79ac41a83f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, جمهورية الشيشان

قديروف يدشن مشروع بناء صالة على هيئة "هلال" في مطار غروزني

18:58 GMT 12.07.2022
© Sputnik . Said Tcarnaev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مركز غروزني المسرحي لحضور الاحتفالات بيوم اللغة الشيشانية ..
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مركز غروزني المسرحي لحضور الاحتفالات بيوم اللغة الشيشانية .. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Said Tcarnaev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء، أن بناء الصالة الدولية في "مطار غروزني" على شكل هلال بدأت، وسوف تسمى الصالة على اسم أول رئيس للشيشان أحمد حاجي قديروف.
وكتب قديروف عبر قناته على "تلغرام": "أطلقنا مشروع بناء محطة مطار غروزني الدولية التي سميت على اسم الرئيس الأول لجمهورية الشيشان، بطل روسيا أحمد خاجي قاديروف، على شكل هلال".
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
قديروف: جونسون يستقيل ومعه الكثير من الأموال
7 يوليو, 16:23 GMT
ومن المقرر أن يتم تشييد مبنى الركاب بمساحة إجمالية قدرها 12.5 ألف متر مربع، مع مدرج إضافي دون هدم المبنى الحالي.
وبحسب قديروف، فقد تم اتخاذ هذا القرار "لتجنب إزعاج ركاب وموظفي الميناء الجوي".
وأضاف قديروف: "إن الجاذبية السياحية والاقتصادية والاستثمارية المتزايدة في المنطقة تتطلب توسعة كبيرة للمطار الحالي، وهذا سيقلل بشكل كبير من الحمل عن المبنى الرئيسي، وفي نفس الوقت يزيد من حركة المسافرين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала