https://arabic.sputniknews.com/20220712/قديروف-يدشن-مشروع-بناء-صالة-على-هيئة-هلال-في-مطار-غروزني-1065003612.html
قديروف يدشن مشروع بناء صالة على هيئة "هلال" في مطار غروزني
قديروف يدشن مشروع بناء صالة على هيئة "هلال" في مطار غروزني
أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء، أن بناء الصالة الدولية في "مطار غروزني" على شكل هلال بدأت، وسوف تسمى الصالة على اسم أول رئيس للشيشان... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T18:58+0000
2022-07-12T18:58+0000
2022-07-12T18:58+0000
روسيا
جمهورية الشيشان
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وكتب قديروف عبر قناته على "تلغرام": "أطلقنا مشروع بناء محطة مطار غروزني الدولية التي سميت على اسم الرئيس الأول لجمهورية الشيشان، بطل روسيا أحمد خاجي قاديروف، على شكل هلال".وبحسب قديروف، فقد تم اتخاذ هذا القرار "لتجنب إزعاج ركاب وموظفي الميناء الجوي".وأضاف قديروف: "إن الجاذبية السياحية والاقتصادية والاستثمارية المتزايدة في المنطقة تتطلب توسعة كبيرة للمطار الحالي، وهذا سيقلل بشكل كبير من الحمل عن المبنى الرئيسي، وفي نفس الوقت يزيد من حركة المسافرين".
https://arabic.sputniknews.com/20220707/قديروف-جونسون-يستقيل-ومعه-الكثير-من-الأموال-1064830176.html
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روسيا, جمهورية الشيشان
قديروف يدشن مشروع بناء صالة على هيئة "هلال" في مطار غروزني
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء، أن بناء الصالة الدولية في "مطار غروزني" على شكل هلال بدأت، وسوف تسمى الصالة على اسم أول رئيس للشيشان أحمد حاجي قديروف.
وكتب قديروف عبر قناته على "تلغرام
": "أطلقنا مشروع بناء محطة مطار غروزني الدولية التي سميت على اسم الرئيس الأول لجمهورية الشيشان، بطل روسيا أحمد خاجي قاديروف، على شكل هلال".
ومن المقرر أن يتم تشييد مبنى الركاب بمساحة إجمالية قدرها 12.5 ألف متر مربع، مع مدرج إضافي دون هدم المبنى الحالي.
وبحسب قديروف، فقد تم اتخاذ هذا القرار "لتجنب إزعاج ركاب وموظفي الميناء الجوي".
وأضاف قديروف
: "إن الجاذبية السياحية والاقتصادية والاستثمارية المتزايدة في المنطقة تتطلب توسعة كبيرة للمطار الحالي، وهذا سيقلل بشكل كبير من الحمل عن المبنى الرئيسي، وفي نفس الوقت يزيد من حركة المسافرين".