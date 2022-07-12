https://arabic.sputniknews.com/20220712/مصر-تعلن-إنشاء-شركة-طيران-سياحية-بأسعار-منافسة-1064991749.html
مصر تعلن إنشاء شركة طيران سياحية "بأسعار منافسة"
مصر تعلن إنشاء شركة طيران سياحية "بأسعار منافسة"
تستعد مصر لإطلاق شركة طيران منخفضة التكاليف، تحمل اسم "سفنكس إير"، ومن المقرر بدء تشغيلها في شتاء عام 2022-2023 من مطارات الغردقة وشرم الشيخ والأقصر، ومن... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T12:40+0000
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يعد الهدف الرئيسي من إطلاق المشروع هو زيادة عدد السياح، حيث ستطير رحلات "سفنكس إير" منخفضة التكلفة من القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والأقصر، وسيكون المطار الأساسي هو مطار سفنكس الدولي في الجيزة.ووفقًا للمعلومات الأولية، ستدخل طائرتان من طراز بوينغ 737-800 في الخدمة لأسطول طيران سفنكس في المرحلة الأولى، ويتم التخطيط لما يصل إلى 15 رحلة أسبوعيًا لنقل السياح من المدن المصرية الأخرى إلى الجيزة.وفي ظروف النقل المحدودة في الشتاء القادم، قد تبدأ شركة الطيران أيضًا بتسيير رحلات من روسيا، ويقدر خبراء الطيران أن أسعار التذاكر ستكون أقل بنسبة 25-30% من أسعار "مصر للطيران"، وفقًا لتقارير موقع "أيه تور" السياحي الروسي.وأعلنت السفارة المصرية في روسيا، في 3 تموز/ يوليو، أن شركة "مصر للطيران" قررت زيادة عدد رحلاتها بين موسكو والقاهرة.وأفادت السفارة في بيان، بأن شركة "مصر للطيران" قد أعلنت عن تسيير رحلات إضافية خلال موسم الصيف.وأضافت أن الرحلات الإضافية ستبدأ من يوم الخميس الموافق 7 يوليو/ تموز 2022 وحتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022.وأوضحت أن ذلك سيكون أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/مصر-تعلن-انخفاض-التضخم-للمرة-الأولى-منذ-6-أشهر-1064953942.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا
مصر تعلن إنشاء شركة طيران سياحية "بأسعار منافسة"
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تستعد مصر لإطلاق شركة طيران منخفضة التكاليف، تحمل اسم "سفنكس إير"، ومن المقرر بدء تشغيلها في شتاء عام 2022-2023 من مطارات الغردقة وشرم الشيخ والأقصر، ومن الوارد أن تتضمن رحلاتها روسيا.
يعد الهدف الرئيسي من إطلاق المشروع هو زيادة عدد السياح، حيث ستطير رحلات "سفنكس إير" منخفضة التكلفة من القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والأقصر، وسيكون المطار الأساسي هو مطار سفنكس الدولي في الجيزة.
ووفقًا للمعلومات الأولية، ستدخل طائرتان من طراز بوينغ 737-800 في الخدمة لأسطول طيران سفنكس في المرحلة الأولى، ويتم التخطيط لما يصل إلى 15 رحلة أسبوعيًا لنقل السياح من المدن المصرية الأخرى إلى الجيزة.
وفي ظروف النقل المحدودة في الشتاء القادم، قد تبدأ شركة الطيران أيضًا بتسيير رحلات من روسيا، ويقدر خبراء الطيران أن أسعار التذاكر ستكون أقل بنسبة 25-30% من أسعار "مصر للطيران"، وفقًا لتقارير موقع "أيه تور
" السياحي الروسي.
وأعلنت السفارة المصرية في روسيا، في 3 تموز/ يوليو، أن شركة "مصر للطيران" قررت زيادة عدد رحلاتها بين موسكو والقاهرة.
وأفادت السفارة في بيان، بأن شركة "مصر للطيران" قد أعلنت عن تسيير رحلات إضافية خلال موسم الصيف.
وأضافت
أن الرحلات الإضافية ستبدأ من يوم الخميس الموافق 7 يوليو/ تموز 2022 وحتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وأوضحت أن ذلك سيكون أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.