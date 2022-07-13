https://arabic.sputniknews.com/20220713/إعلام-مدافع-هاوتزر-في-أوكرانيا-تعمل-بأوامر-أمريكية-1065033460.html
إعلام: مدافع "هاوتزر" في أوكرانيا تعمل بأوامر أمريكية
إعلام: مدافع "هاوتزر" في أوكرانيا تعمل بأوامر أمريكية
أعلن المراسل العسكري ألكسندر كوتس أن أطقم مدافع "هاوتزر" الأمريكية "إم 777"، من عيار 155 ملم يقودها مدربون من الولايات المتحدة. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T18:49+0000
2022-07-13T18:49+0000
2022-07-13T18:49+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأضاف كوتس عبر قناته على تلغرام، اليوم الأربعاء: "أصبح هذا معروفًا بعد أن اكتشف جيش جمهورية لوغانسك الشعبية أسلحة مدمرة بالقرب من ليسيتشانسك".ونقل كوتس عن السكان المحليين، أن "مدافع هاوتزر تحت حراسة نحو 100 من القوات الخاصة الأوكرانية، وكان مدرب من ذوي البشرة السمراء مسؤولًا عن الإحداثيات".وخلص كوتس إلى أن "أمين مدافع هاوتزر، هو مواطن أمريكي، في حين أنه من غير المعروف ما إذا كان عسكريًا نظاميًا أم مدربًا متقاعدًا".وأفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، بوجود عشرات المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون ويعملون إلى جانب القوات الأوكرانية في مختلف المناطق.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في 26 حزيران/يونيو نقلاً عن مصادر عسكرية خاصة أن "شبكة سرية من الجواسيس والقوات الخاصة من الجنسية الأمريكية والدول الغربية تساعد أوكرانيا في حربها.وبحسب المصادر، تقوم المجموعات الأجنبية بتوفير المعلومات الاستخباراتية بالإضافة إلى مئات العناصر التابعة للقوات العسكرية الخاصة من الكوماندوز المدربين في حلف شمال الأطلسي الناتو.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/بوشيلين-ينفي-تواصل-بريطانيا-والمغرب-مع-الجهات-الرسمية-بشأن-مواطنيهم-المرتزقة-1065030738.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
إعلام: مدافع "هاوتزر" في أوكرانيا تعمل بأوامر أمريكية
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أعلن المراسل العسكري ألكسندر كوتس أن أطقم مدافع "هاوتزر" الأمريكية "إم 777"، من عيار 155 ملم يقودها مدربون من الولايات المتحدة.
وأضاف كوتس عبر قناته على تلغرام
، اليوم الأربعاء: "أصبح هذا معروفًا بعد أن اكتشف جيش جمهورية لوغانسك الشعبية أسلحة مدمرة بالقرب من ليسيتشانسك".
ونقل كوتس عن السكان المحليين، أن "مدافع هاوتزر تحت حراسة نحو 100 من القوات الخاصة الأوكرانية، وكان مدرب من ذوي البشرة السمراء مسؤولًا عن الإحداثيات".
وخلص كوتس إلى أن "أمين مدافع هاوتزر، هو مواطن أمريكي، في حين أنه من غير المعروف ما إذا كان عسكريًا نظاميًا أم مدربًا متقاعدًا".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، بوجود عشرات المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون ويعملون إلى جانب القوات الأوكرانية في مختلف المناطق.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في 26 حزيران/يونيو نقلاً عن مصادر عسكرية خاصة أن "شبكة سرية من الجواسيس والقوات الخاصة من الجنسية الأمريكية والدول الغربية تساعد أوكرانيا في حربها.
وبحسب المصادر
، تقوم المجموعات الأجنبية بتوفير المعلومات الاستخباراتية بالإضافة إلى مئات العناصر التابعة للقوات العسكرية الخاصة من الكوماندوز المدربين في حلف شمال الأطلسي الناتو.