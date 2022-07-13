عربي
بايدن: واشنطن قد تستخدم القوة ضد إيران كملاذ أخير حال فشل مفاوضات الاتفاق النووي
https://arabic.sputniknews.com/20220713/إعلام-مدافع-هاوتزر-في-أوكرانيا-تعمل-بأوامر-أمريكية-1065033460.html
إعلام: مدافع "هاوتزر" في أوكرانيا تعمل بأوامر أمريكية
إعلام: مدافع "هاوتزر" في أوكرانيا تعمل بأوامر أمريكية
أعلن المراسل العسكري ألكسندر كوتس أن أطقم مدافع "هاوتزر" الأمريكية "إم 777"، من عيار 155 ملم يقودها مدربون من الولايات المتحدة. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T18:49+0000
2022-07-13T18:49+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1048393325_0:0:1139:640_1920x0_80_0_0_9fc0bd09141970cb41fad1314366728d.jpg
وأضاف كوتس عبر قناته على تلغرام، اليوم الأربعاء: "أصبح هذا معروفًا بعد أن اكتشف جيش جمهورية لوغانسك الشعبية أسلحة مدمرة بالقرب من ليسيتشانسك".ونقل كوتس عن السكان المحليين، أن "مدافع هاوتزر تحت حراسة نحو 100 من القوات الخاصة الأوكرانية، وكان مدرب من ذوي البشرة السمراء مسؤولًا عن الإحداثيات".وخلص كوتس إلى أن "أمين مدافع هاوتزر، هو مواطن أمريكي، في حين أنه من غير المعروف ما إذا كان عسكريًا نظاميًا أم مدربًا متقاعدًا".وأفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، بوجود عشرات المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون ويعملون إلى جانب القوات الأوكرانية في مختلف المناطق.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في 26 حزيران/يونيو نقلاً عن مصادر عسكرية خاصة أن "شبكة سرية من الجواسيس والقوات الخاصة من الجنسية الأمريكية والدول الغربية تساعد أوكرانيا في حربها.وبحسب المصادر، تقوم المجموعات الأجنبية بتوفير المعلومات الاستخباراتية بالإضافة إلى مئات العناصر التابعة للقوات العسكرية الخاصة من الكوماندوز المدربين في حلف شمال الأطلسي الناتو.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/بوشيلين-ينفي-تواصل-بريطانيا-والمغرب-مع-الجهات-الرسمية-بشأن-مواطنيهم-المرتزقة-1065030738.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1048393325_67:0:920:640_1920x0_80_0_0_2fb83021c5426a895cc192383c69f2da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك

إعلام: مدافع "هاوتزر" في أوكرانيا تعمل بأوامر أمريكية

18:49 GMT 13.07.2022
© AP Photo / Sgt. Paul Saleمدفع هاوتزر أمريكي إم 777
مدفع هاوتزر أمريكي إم 777 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Sgt. Paul Sale
تابعنا عبرTelegram
أعلن المراسل العسكري ألكسندر كوتس أن أطقم مدافع "هاوتزر" الأمريكية "إم 777"، من عيار 155 ملم يقودها مدربون من الولايات المتحدة.
وأضاف كوتس عبر قناته على تلغرام، اليوم الأربعاء: "أصبح هذا معروفًا بعد أن اكتشف جيش جمهورية لوغانسك الشعبية أسلحة مدمرة بالقرب من ليسيتشانسك".
ونقل كوتس عن السكان المحليين، أن "مدافع هاوتزر تحت حراسة نحو 100 من القوات الخاصة الأوكرانية، وكان مدرب من ذوي البشرة السمراء مسؤولًا عن الإحداثيات".
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 11 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
بوشيلين ينفي تواصل بريطانيا والمغرب مع الجهات الرسمية بشأن مواطنيهم المرتزقة
15:43 GMT
وخلص كوتس إلى أن "أمين مدافع هاوتزر، هو مواطن أمريكي، في حين أنه من غير المعروف ما إذا كان عسكريًا نظاميًا أم مدربًا متقاعدًا".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، بوجود عشرات المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون ويعملون إلى جانب القوات الأوكرانية في مختلف المناطق.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في 26 حزيران/يونيو نقلاً عن مصادر عسكرية خاصة أن "شبكة سرية من الجواسيس والقوات الخاصة من الجنسية الأمريكية والدول الغربية تساعد أوكرانيا في حربها.
وبحسب المصادر، تقوم المجموعات الأجنبية بتوفير المعلومات الاستخباراتية بالإضافة إلى مئات العناصر التابعة للقوات العسكرية الخاصة من الكوماندوز المدربين في حلف شمال الأطلسي الناتو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала