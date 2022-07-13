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المجر تفرض "حالة الطوارئ" في مجال الطاقة
المجر تفرض "حالة الطوارئ" في مجال الطاقة
كشف مكتب رئيس الوزراء المجري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ بخصوص قطاع الطاقة. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T14:31+0000
2022-07-13T14:42+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مدير مكتب رئيس الوزراء، غيورغي غوياش، بأن هذا القرار قد تم اتخاذه عقب اجتماع ترأسه رئيس الوزراء فيكتور أوربان.وأضاف غوياش أن: "الحكومة المجرية ستحظر تصدير موارد الطاقة والحطب".وحددت "رويترز" أن "مثل هذه الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس/آب، تفرض زيادة في مشتريات الغاز في الخارج وخفضًا في استهلاك الوقود داخل البلاد".وأعلن بيتر زيجارتو، وزير الخارجية المجري، أن بلاده لن تشارك في حظر النفط الروسي معللا ذلك بأنه "من المستحيل ماديا بالنسبة للمجر".ونقلت "سي إن إن"، في 6 تموز/يوليو عن الوزير المجري قوله إن حظر النفط الروسي "من المستحيل ماديا، ولا نريد أن يدفع المجريون ثمن الحرب، ليست مسؤولية الشعب أن الحرب قد اندلعت".وأضاف زيجارتو أن "المجريين لم يريدوا هذه الحرب، لكن لا يمكننا حلها غدا، ولا يمكننا حلها العام المقبل فيما يتعلق باستبدال إمدادات الطاقة الروسية بأي شيء آخر".
https://arabic.sputniknews.com/20220624/المجر-تحث-الاتحاد-الأوروبي-على-إيقاف-فرض-العقوبات-على-روسيا-1064132392.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي

المجر تفرض "حالة الطوارئ" في مجال الطاقة

14:31 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 14:42 GMT 13.07.2022)
© Photo / Dan Novac/Pixabay نهر دانوب في بودابست، المجر
نهر دانوب في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Photo / Dan Novac/Pixabay
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كشف مكتب رئيس الوزراء المجري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ بخصوص قطاع الطاقة.
وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مدير مكتب رئيس الوزراء، غيورغي غوياش، بأن هذا القرار قد تم اتخاذه عقب اجتماع ترأسه رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
وأضاف غوياش أن: "الحكومة المجرية ستحظر تصدير موارد الطاقة والحطب".
"حالة الطوارئ ستتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات خاصة في مجال الطاقة، بهدف ضمان حصول المجر على وقود كاف تحسبا لموسم التدفئة".
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وحددت "رويترز" أن "مثل هذه الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس/آب، تفرض زيادة في مشتريات الغاز في الخارج وخفضًا في استهلاك الوقود داخل البلاد".
وأعلن بيتر زيجارتو، وزير الخارجية المجري، أن بلاده لن تشارك في حظر النفط الروسي معللا ذلك بأنه "من المستحيل ماديا بالنسبة للمجر".
ونقلت "سي إن إن"، في 6 تموز/يوليو عن الوزير المجري قوله إن حظر النفط الروسي "من المستحيل ماديا، ولا نريد أن يدفع المجريون ثمن الحرب، ليست مسؤولية الشعب أن الحرب قد اندلعت".
وأضاف زيجارتو أن "المجريين لم يريدوا هذه الحرب، لكن لا يمكننا حلها غدا، ولا يمكننا حلها العام المقبل فيما يتعلق باستبدال إمدادات الطاقة الروسية بأي شيء آخر".
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