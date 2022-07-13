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روسيا تعزز "التعاون النووي" السلمي مع إيران
روسيا تعزز "التعاون النووي" السلمي مع إيران
قالت وكالة "روساتوم" الروسية الحكومية، اليوم الأربعاء، إن روسيا وإيران اتفقتا على تكثيف الحوار بشأن التعاون في مجال الأنشطة النووية السلمية. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T17:37+0000
2022-07-13T17:37+0000
روسيا
إيران
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وعقد نائب المدير العام لشركة روساتوم للشؤون الدولية نيكولاي سباسكي، اليوم الثلاثاء، مشاورات عمل مفصلة في طهران مع نائب رئيس وكالة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي، وعقد اجتماعا أيضا مع نائب الرئيس الإيراني، ورئيس وكالة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي.وجاء في البيان الصحفي: "تمت مناقشة كافة القضايا الرئيسية في جدول الأعمال الحالي والمستقبلي للتعاون الروسي الإيراني في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، واتفق الطرفان على تكثيف الحوار للوصول إلى حلول محددة".وأعلنت إيران، اليوم الأحد، البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة فوردو النووية تحت الأرض.وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن "اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، تم جمعه لأول مرة من أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز "آي آر-6" يوم أمس السبت"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
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روسيا, إيران

روسيا تعزز "التعاون النووي" السلمي مع إيران

17:37 GMT 13.07.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورروساتوم
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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قالت وكالة "روساتوم" الروسية الحكومية، اليوم الأربعاء، إن روسيا وإيران اتفقتا على تكثيف الحوار بشأن التعاون في مجال الأنشطة النووية السلمية.
وعقد نائب المدير العام لشركة روساتوم للشؤون الدولية نيكولاي سباسكي، اليوم الثلاثاء، مشاورات عمل مفصلة في طهران مع نائب رئيس وكالة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي، وعقد اجتماعا أيضا مع نائب الرئيس الإيراني، ورئيس وكالة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي.
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وجاء في البيان الصحفي: "تمت مناقشة كافة القضايا الرئيسية في جدول الأعمال الحالي والمستقبلي للتعاون الروسي الإيراني في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، واتفق الطرفان على تكثيف الحوار للوصول إلى حلول محددة".
وأعلنت إيران، اليوم الأحد، البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة فوردو النووية تحت الأرض.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن "اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، تم جمعه لأول مرة من أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز "آي آر-6" يوم أمس السبت"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
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