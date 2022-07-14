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"أول منتخب عربي"... المغرب يتأهل إلى كأس العالم للسيدات
"أول منتخب عربي"... المغرب يتأهل إلى كأس العالم للسيدات
تأهلت سيدات المغرب إلى كأس العالم للسيدات بكرة القدم 2023، ليحققن إنجازا تاريخيا وليصبحن أول منتخب عربي يتأهل لكأس العالم. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T12:13+0000
2022-07-14T12:13+0000
رياضة
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وحصلت سيدات المغرب على بطاقة التأهل بعد فوزهم على بوتسوانا بنتيجة 2-1، يوم الأربعاء 13 يوليو/ تموز، والتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب خلال الفترة من 2 إلى 23 يوليو 2022.ويشارك من أفريقيا 4 منتخبات بشكل مباشر في البطولة التي تقام بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها. وتملك تونس الفرصة لمرافقة المغرب في المونديال عندما تواجه جنوب أفريقيا يوم الخميس (14 يوليو) في ربع نهائي أمم أفريقيا للسيدات، في حال فوزها بالمباراة وتأهلها إلى نصف النهائي.ويتأهل الفائز من المباراتين ليلتحقا بزامبيا والمغرب في ركب المتأهلين لكأس العالم، بينما سيتواجه الأربعة الخاسرين سويا، وسيتأهل فريقان فقط لخوض ملحق مؤهل للمشاركة في كأس العالم.
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رياضة

"أول منتخب عربي"... المغرب يتأهل إلى كأس العالم للسيدات

12:13 GMT 14.07.2022
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كرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
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تأهلت سيدات المغرب إلى كأس العالم للسيدات بكرة القدم 2023، ليحققن إنجازا تاريخيا وليصبحن أول منتخب عربي يتأهل لكأس العالم.
وحصلت سيدات المغرب على بطاقة التأهل بعد فوزهم على بوتسوانا بنتيجة 2-1، يوم الأربعاء 13 يوليو/ تموز، والتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب خلال الفترة من 2 إلى 23 يوليو 2022.
ويشارك من أفريقيا 4 منتخبات بشكل مباشر في البطولة التي تقام بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها.
وتملك تونس الفرصة لمرافقة المغرب في المونديال عندما تواجه جنوب أفريقيا يوم الخميس (14 يوليو) في ربع نهائي أمم أفريقيا للسيدات، في حال فوزها بالمباراة وتأهلها إلى نصف النهائي.

ويختتم الدور ربع النهائي من البطولة يوم الخميس 14 يوليو، حينما يلتقي منتخب سيدات الكاميرون مع نيجيريا، في حين تواجه تونس جنوب أفريقيا.

ويتأهل الفائز من المباراتين ليلتحقا بزامبيا والمغرب في ركب المتأهلين لكأس العالم، بينما سيتواجه الأربعة الخاسرين سويا، وسيتأهل فريقان فقط لخوض ملحق مؤهل للمشاركة في كأس العالم.
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