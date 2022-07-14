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https://arabic.sputniknews.com/20220714/الخارجية-الروسية-العقوبات-الغربية-الأحادية-ضد-روسيا-ستتسبب-في-ركود-عالمي-1065071172.html
الخارجية الروسية: العقوبات الغربية الأحادية ضد روسيا ستتسبب في ركود عالمي
الخارجية الروسية: العقوبات الغربية الأحادية ضد روسيا ستتسبب في ركود عالمي
حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين من أن محاولات دول الغرب خلق دوامة من العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا ستنتهي إلى التسبب بأزمة ركود عالمية. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T21:40+0000
2022-07-14T21:40+0000
روسيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فيرشينين، مشاركته بمنتدى سياسي حول أهداف التنمية المستدامة، إن "محاولة الشركاء لإلقاء اللوم على الآخرين وخلق دوامة من العقوبات الأحادية [ضد روسيا] ستنتهي، حتى وفقًا لصندوق النقد الدولي نفسه، إلى أزمة تضخم في الدول الغربية نفسها، والأسوأ من ذلك أنها ستتسبب في أزمة ركود عالمي وشيكة".وأضاف فيرشينين: "لقد أدت الأخطاء التي ارتُكبت خلال فترة جائحة كورونا في سياسات الاقتصاد الكلي والغذاء والطاقة في اقتصادات دول الغرب الكبرى إلى تفاقم الاضطراب في أسواق السلع العالمية قبل بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية بوقت طويل".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. في حين اعتبرت موسكو أن العقوبات الأوروبية سيكون لها تأثير مدمّر ذاتي على دول المنطقة الأوروبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/الخارجية-الروسية-العقوبات-الغربية-الأحادية-ضد-روسيا-ستتسبب-في-ركود-عالمي-1065071062.html
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روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

الخارجية الروسية: العقوبات الغربية الأحادية ضد روسيا ستتسبب في ركود عالمي

21:40 GMT 14.07.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Sputnik . wasim suliman
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حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين من أن محاولات دول الغرب خلق دوامة من العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا ستنتهي إلى التسبب بأزمة ركود عالمية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فيرشينين، مشاركته بمنتدى سياسي حول أهداف التنمية المستدامة، إن "محاولة الشركاء لإلقاء اللوم على الآخرين وخلق دوامة من العقوبات الأحادية [ضد روسيا] ستنتهي، حتى وفقًا لصندوق النقد الدولي نفسه، إلى أزمة تضخم في الدول الغربية نفسها، والأسوأ من ذلك أنها ستتسبب في أزمة ركود عالمي وشيكة".
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
الخارجية الروسية: العقوبات الغربية الأحادية ضد روسيا ستتسبب في ركود عالمي
21:39 GMT
وأضاف فيرشينين: "لقد أدت الأخطاء التي ارتُكبت خلال فترة جائحة كورونا في سياسات الاقتصاد الكلي والغذاء والطاقة في اقتصادات دول الغرب الكبرى إلى تفاقم الاضطراب في أسواق السلع العالمية قبل بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية بوقت طويل".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. في حين اعتبرت موسكو أن العقوبات الأوروبية سيكون لها تأثير مدمّر ذاتي على دول المنطقة الأوروبية.
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Пожилая женщина на одной из улиц в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:53 GMT
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