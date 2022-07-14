https://arabic.sputniknews.com/20220714/الرئاسة-الفلسطينية-عباس-سيطلب-من-بايدن-إطلاق-عملية-سياسية-مع-إسرائيل-ترتكز-على-حل-الدولتين--1065051103.html

الرئاسة الفلسطينية: عباس سيطلب من بايدن إطلاق عملية سياسية مع إسرائيل

الرئاسة الفلسطينية: عباس سيطلب من بايدن إطلاق عملية سياسية مع إسرائيل

أكد مصدر في الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس سيطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقائهما المرتقب غدا، إطلاق عملية سياسية مع إسرائيل... 14.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-14T09:46+0000

2022-07-14T09:46+0000

2022-07-14T10:02+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052427689_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_dc45ed3d139415204f95d5ff95509da6.jpg

رام الله - سبوتنيك. وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "الرئيس محمود عباس سيطلب من الرئيس بايدن الضغط على إسرائيل للخروج من حالة الجمود السياسي والانتقال إلى إطلاق عملية سياسية ترتكز على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية".وأضاف: "سيضع عباس الرئيس الأمريكي بايدن في صورة الأوضاع والتطورات السياسية وحالة التصعيد الإسرائيلي وانسداد الأفق السياسي وأثره على حل الدولتين".وأشار المصدر أيضا إلى أن عباس "سيجدد مطلبه للرئيس الأمريكي بضرورة رفع اسم منظمة التحرير الفلسطينية من لوائح الإرهاب الأمريكية وإعادة فتح مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس وعودة الدعم الأمريكي غير المشروط".وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى إسرائيل، أمس الأربعاء، في أول جولة له في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، وتمتد زيارته من 13 إلى 16 يوليو/تموز، والتي ستتضمن إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.وخلال حفل الترحيب الرسمي بالرئيس الأمريكي في مطار بن غوريون، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إنه ينوي أن يناقش مع بايدن "إنشاء هيكل أمني جديد" في الشرق الأوسط، وكذلك "الحاجة إلى تجديد تحالف عالمي قوي من شأنه أن يوقف البرنامج النووي الإيراني".من جهة ثانية، كان موقع "أكسيوس"، قد أفاد في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي يعتزم الإعلان عن 100 مليون دولار من المساعدات للمستشفيات الفلسطينية الواقعة في القدس الشرقية خلال جولته في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، حيث ترى إدارة بايدن أن هذه الخطوة هي الهدف الرئيسي لزيارة الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، حيث لجأت القيادة الأمريكية إلى سلطات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وإسرائيل لطلب تقديم مساعدات مالية للمستشفيات.هذا وكانت فصائل فلسطينية قد أعربت عن رفضها زيارة بايدن إلى فلسطين ودعت إلى حملة شعبية رافضة للزيارة، مطالبين الرئيس الأمريكي بعدم محو آثار جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

https://arabic.sputniknews.com/20220711/بايدن-يعتزم-التبرع-بمبلغ-100-مليون-دولار-للمستشفيات-في-فلسطين-1064958437.html

https://arabic.sputniknews.com/20220713/وقفة-احتجاجية-في-غزة-على-زيارة-بايدن-إلى-فلسطين-1065028986.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم