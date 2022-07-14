https://arabic.sputniknews.com/20220714/المجر-تعزز-الجهوزية-القتالية-لقواتها-المسلحة-1065055961.html
المجر تعزز الجهوزية القتالية لقواتها المسلحة
المجر تعزز الجهوزية القتالية لقواتها المسلحة
أمر وزير الدفاع المجري، كريستوف سالاي بوبروفنيكي، زيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة وإجراء تدريبات مكثفة في أجزاء مختلفة من البلاد بسبب الصراع المستمر في... 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T12:32+0000
2022-07-14T12:32+0000
2022-07-14T12:32+0000
العالم
المجر
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وكتب بوبروفنيكي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "حتى الآن نفذ الجيش المجري أعمالا أقل كثافة، ومهام عادية في وقت السلم. الآن هذا يتغير من أجل حماية السلام، أمرت قائد القوات المسلحة المجرية، رومولوس روسين سيندي، الاستعداد لزيادة الجاهزية القتالية للقوات المسلحة".وأضاف بوبروفنيكي: "هذا يعني أنه في الأسابيع والأشهر القادمة، سيتدرب الجنود بشكل مكثف في وحدات أكبر في عدة أجزاء من البلاد. ويتسارع التدريب، ويتم استدعاء المزيد من جنود الاحتياط".وشدد بوبروفنيكي على أن المجر تواجه "تحديات أمنية غير مسبوقة" بسبب الصراع المستمر في أوكرانيا المجاورة و"المهاجرين غير الشرعيين العنيفين الذين يحاصرون الحدود الجنوبية للبلاد".وبحسب الوزير، فإن "الجميع في أوروبا على استعداد: بريطانيا أعلنت تعبئة قواتها، وسلوفاكيا أعلنت حالة الطوارئ، وبولندا تزيد من استعدادها، وعلى المجر "أن تسلح نفسها".وأعلن مدير مكتب رئيس الوزار الهنغاري، غيرغي غوياش، أمس الأربعاء، أن الحكومة الهنغارية أعلنت حالة الطوارئ في قطاع الطاقة.يذكر أن البرلمان المجري أجرى في وقت سابق إعلانا دستوريا يمنح حكومة فيكتور أوربان سلطة إعلان حالة طوارئ الحرب، حال نشوب نزاع مسلح أو حرب في بلد مجاور.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/المجر-تفرض-حالة-الطوارئ-في-مجال-الطاقة-1065029602.html
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العالم, المجر
المجر تعزز الجهوزية القتالية لقواتها المسلحة
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أمر وزير الدفاع المجري، كريستوف سالاي بوبروفنيكي، زيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة وإجراء تدريبات مكثفة في أجزاء مختلفة من البلاد بسبب الصراع المستمر في أوكرانيا وتدفق المهاجرين إلى الحدود الجنوبية للبلاد.
وكتب بوبروفنيكي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "حتى الآن نفذ الجيش المجري أعمالا أقل كثافة، ومهام عادية في وقت السلم. الآن هذا يتغير من أجل حماية السلام، أمرت قائد القوات المسلحة المجرية، رومولوس روسين سيندي، الاستعداد لزيادة الجاهزية القتالية للقوات المسلحة".
وأضاف بوبروفنيكي: "هذا يعني أنه في الأسابيع والأشهر القادمة، سيتدرب الجنود بشكل مكثف في وحدات أكبر في عدة أجزاء من البلاد. ويتسارع التدريب، ويتم استدعاء المزيد من جنود الاحتياط".
وشدد بوبروفنيكي على أن المجر تواجه "تحديات أمنية غير مسبوقة" بسبب الصراع المستمر في أوكرانيا
المجاورة و"المهاجرين غير الشرعيين العنيفين الذين يحاصرون الحدود الجنوبية للبلاد".
وبحسب الوزير، فإن "الجميع في أوروبا على استعداد: بريطانيا أعلنت تعبئة قواتها، وسلوفاكيا أعلنت حالة الطوارئ، وبولندا تزيد من استعدادها، وعلى المجر "أن تسلح نفسها".
وأعلن مدير مكتب رئيس الوزار الهنغاري، غيرغي غوياش، أمس الأربعاء، أن الحكومة الهنغارية أعلنت حالة الطوارئ في قطاع الطاقة
.
يذكر أن البرلمان المجري أجرى في وقت سابق إعلانا دستوريا يمنح حكومة فيكتور أوربان سلطة إعلان حالة طوارئ الحرب، حال نشوب نزاع مسلح أو حرب في بلد مجاور.