https://arabic.sputniknews.com/20220714/وزير-الخارجية-الأردني-نرغب-في-علاقات-صحية-مع-إيران-1065070899.html
وزير الخارجية الأردني: نرغب في علاقات صحية مع إيران
وزير الخارجية الأردني: نرغب في علاقات صحية مع إيران
عبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، عن تطلع بلاده وكافة الدول العربية لإقامة علاقات صحية مع إيران. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T21:16+0000
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وقال الوزير الأردني خلال مقابلة تلفزيونية إن الأردن وباقي الدول العربية ترغب في علاقات "قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلاقات حسن الجوار"، بحسب موقع "عمون".واعتبر الصفدي أن المنطقة بها ما يكفيها من الأزمات، مؤكدا أنها ليست بحاجة للمزيد من التوتر.وأضاف أنه "لا بد من معالجات حقيقة لأسباب التوتر حتى نصل إلى العلاقات الصحية التي نريدها جميعا مع إيران".وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، خلال مقابلة مع "بي بي سي" عربي، أن بلاده تسعى لإقامة علاقات جيدة مع إيران.وذكر أن بلاده لم تتعامل مع إيران يوما واحدا باعتبارها مصدر تهديد للأمن القومي.وكانت العلاقات الأردنية الإيرانية قد شهد قطيعة تواصلت قرابة عقدين، بسبب دعم الأردن للعراق في حربه ضد إيران في ثمانينيات القرن الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/إيران-تتحدث-عن-المفاوضات-مع-مصر-والسعودية-وتكشف-موقفها-من-تصريحات-رئيس-الوزراء-الأردني-1065017554.html
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أخبار إ]يران, أخبار الأردن
وزير الخارجية الأردني: نرغب في علاقات صحية مع إيران
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عبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، عن تطلع بلاده وكافة الدول العربية لإقامة علاقات صحية مع إيران.
وقال الوزير الأردني خلال مقابلة تلفزيونية إن الأردن وباقي الدول العربية ترغب في علاقات "قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلاقات حسن الجوار"، بحسب موقع "عمون"
.
واعتبر الصفدي أن المنطقة بها ما يكفيها من الأزمات، مؤكدا أنها ليست بحاجة للمزيد من التوتر.
وأضاف أنه "لا بد من معالجات حقيقة لأسباب التوتر حتى نصل إلى العلاقات الصحية التي نريدها جميعا مع إيران".
وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء الأردني
بشر الخصاونة، خلال مقابلة مع "بي بي سي" عربي، أن بلاده تسعى لإقامة علاقات جيدة مع إيران.
وذكر أن بلاده لم تتعامل مع إيران يوما واحدا باعتبارها مصدر تهديد للأمن القومي.
وكانت العلاقات الأردنية الإيرانية قد شهد قطيعة تواصلت قرابة عقدين، بسبب دعم الأردن للعراق في حربه ضد إيران في ثمانينيات القرن الماضي.