عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220715/السعودية-تعلن-بدء-استقبال-طلبات-تأشيرات-العمرة-1065078371.html
السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة
السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن بدء استقبال طلبات إصدار تأشيرات العمرة من جميع دول العالم، مؤكدة أن إصدارها سيبدأ في الأول من شهر محرم القادم 1443 هـ. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T07:44+0000
2022-07-15T07:44+0000
أخبار السعودية اليوم
وزارة الحج والعمرة السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102025/68/1020256800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bab5def3a5fb7791563bb7cfdd084229.jpg
ووفقا لبيان، نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضحت أن موسم العمرة سيبدأ في 30 يوليو/ تموز الجاري، لافتة إلى أن موقعها الالكتروني يتضمن كل متطلبات إصدار التأشيرة، حيث يمكن للراغبين الاطلاع عليه.وبينت أن إصدار التصاريح لمعتمري الداخل، يكون عبر تطبيق "اعتمرنا"، وذلك ضمن منطومة الخدمات التي يقدمها التطبيق.ونقلت قناة "العربية" عن الوزير السعودي قوله، بأنه يمكن من خلال الخدمة ذاتها التقديم من خارج السعودية، حيث تصدر تأشيرة الزيارة للعمرة خلال 24 ساعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102025/68/1020256800_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e4f9f88894854773d0d5b09920e5b2e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية

السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة

07:44 GMT 15.07.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyاليوم العالمي للسياحة - الحجاج أثناء أداء فريضة الحج (أو لأداء العُمرة) وهم يطوفون حول الكعبة في مكة المكرمة.
اليوم العالمي للسياحة - الحجاج أثناء أداء فريضة الحج (أو لأداء العُمرة) وهم يطوفون حول الكعبة في مكة المكرمة. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن بدء استقبال طلبات إصدار تأشيرات العمرة من جميع دول العالم، مؤكدة أن إصدارها سيبدأ في الأول من شهر محرم القادم 1443 هـ.
ووفقا لبيان، نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضحت أن موسم العمرة سيبدأ في 30 يوليو/ تموز الجاري، لافتة إلى أن موقعها الالكتروني يتضمن كل متطلبات إصدار التأشيرة، حيث يمكن للراغبين الاطلاع عليه.
وبينت أن إصدار التصاريح لمعتمري الداخل، يكون عبر تطبيق "اعتمرنا"، وذلك ضمن منطومة الخدمات التي يقدمها التطبيق.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، قد أعلن في يونيو/ حزيران، عن تطور خدمة إصدار تأشيرة الزيارة في ظل إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدا عن الحملات.

ونقلت قناة "العربية" عن الوزير السعودي قوله، بأنه يمكن من خلال الخدمة ذاتها التقديم من خارج السعودية، حيث تصدر تأشيرة الزيارة للعمرة خلال 24 ساعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала