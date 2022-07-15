https://arabic.sputniknews.com/20220715/السعودية-تعلن-بدء-استقبال-طلبات-تأشيرات-العمرة-1065078371.html
السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة
السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن بدء استقبال طلبات إصدار تأشيرات العمرة من جميع دول العالم، مؤكدة أن إصدارها سيبدأ في الأول من شهر محرم القادم 1443 هـ. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T07:44+0000
2022-07-15T07:44+0000
2022-07-15T07:44+0000
أخبار السعودية اليوم
وزارة الحج والعمرة السعودية
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ووفقا لبيان، نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضحت أن موسم العمرة سيبدأ في 30 يوليو/ تموز الجاري، لافتة إلى أن موقعها الالكتروني يتضمن كل متطلبات إصدار التأشيرة، حيث يمكن للراغبين الاطلاع عليه.وبينت أن إصدار التصاريح لمعتمري الداخل، يكون عبر تطبيق "اعتمرنا"، وذلك ضمن منطومة الخدمات التي يقدمها التطبيق.ونقلت قناة "العربية" عن الوزير السعودي قوله، بأنه يمكن من خلال الخدمة ذاتها التقديم من خارج السعودية، حيث تصدر تأشيرة الزيارة للعمرة خلال 24 ساعة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية
السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن بدء استقبال طلبات إصدار تأشيرات العمرة من جميع دول العالم، مؤكدة أن إصدارها سيبدأ في الأول من شهر محرم القادم 1443 هـ.
ووفقا لبيان، نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضحت أن موسم العمرة سيبدأ
في 30 يوليو/ تموز الجاري، لافتة إلى أن موقعها الالكتروني يتضمن كل متطلبات إصدار التأشيرة، حيث يمكن للراغبين الاطلاع عليه.
وبينت أن إصدار التصاريح لمعتمري الداخل، يكون عبر تطبيق "اعتمرنا"، وذلك ضمن منطومة الخدمات التي يقدمها التطبيق.
وكان وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، قد أعلن في يونيو/ حزيران، عن تطور خدمة إصدار تأشيرة الزيارة في ظل إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدا عن الحملات.
ونقلت قناة "العربية"
عن الوزير السعودي قوله، بأنه يمكن من خلال الخدمة ذاتها التقديم من خارج السعودية، حيث تصدر تأشيرة الزيارة للعمرة خلال 24 ساعة.