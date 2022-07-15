https://arabic.sputniknews.com/20220715/بايدن-يرحب-بقرار-السعودية-التاريخي-لفتح-أجوائها-أمام-الطيران-الإسرائيلي-1065074007.html
بايدن يرحب بقرار السعودية "التاريخي" لفتح أجوائها أمام الطيران الإسرائيلي
بايدن يرحب بقرار السعودية "التاريخي" لفتح أجوائها أمام الطيران الإسرائيلي
رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار السعودية فتح مجالها الجوي أمام جميع الناقلات الجوية المدنية المستوفية لشروط العبور من أجواء المملكة. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T01:38+0000
2022-07-15T01:38+0000
2022-07-15T01:38+0000
السعودية
جو بايدن
أخبار إسرائيل اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان نشره البيت الأبيض، "يرحب الرئيس بايدن ويشيد بالقرار التاريخي لقيادة المملكة العربية السعودية فتح المجال الجوي السعودي لجميع الناقلات الجوية المدنية دون تمييز، وهو القرار الذي يشمل رحلات جوية من وإلى إسرائيل".وأضاف "سيكون لدى الرئيس المزيد ليقوله بشأن هذا الاختراق في وقت لاحق اليوم مع بدء رحلته الجوية التاريخية من إسرائيل إلى جدة السعودية مباشرة".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور.وقالت الهيئة في بيان إن القرار يأتي استكمالا لجهود ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، بحسب التلفزيون السعودي.ووصل بايدن إلى إسرائيل، الأربعاء، في بداية جولة إقليمية تاريخية، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.وخلال جولته الشرق أوسطية، التي تستمر حتى الـ 16 من تموز/ يوليو الجاري، سيزور بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/السعودية-تعلن-فتح-أجوائها-لجميع-الناقلات-الجوية-التي-تستوفي-الشروط-1065073582.html
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السعودية, جو بايدن, أخبار إسرائيل اليوم
بايدن يرحب بقرار السعودية "التاريخي" لفتح أجوائها أمام الطيران الإسرائيلي
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رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار السعودية فتح مجالها الجوي أمام جميع الناقلات الجوية المدنية المستوفية لشروط العبور من أجواء المملكة.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان نشره البيت الأبيض، "يرحب الرئيس بايدن ويشيد بالقرار التاريخي لقيادة المملكة العربية السعودية فتح المجال الجوي السعودي لجميع الناقلات الجوية المدنية دون تمييز، وهو القرار الذي يشمل رحلات جوية من وإلى إسرائيل".
وأضاف "سيكون لدى الرئيس المزيد ليقوله بشأن هذا الاختراق في وقت لاحق اليوم مع بدء رحلته الجوية التاريخية من إسرائيل إلى جدة السعودية مباشرة".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية
التي تستوفي متطلبات العبور.
وقالت الهيئة في بيان إن القرار يأتي استكمالا لجهود ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، بحسب التلفزيون السعودي.
ووصل بايدن إلى إسرائيل، الأربعاء، في بداية جولة إقليمية تاريخية
، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.
وخلال جولته الشرق أوسطية، التي تستمر حتى الـ 16 من تموز/ يوليو الجاري، سيزور بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.