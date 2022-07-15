عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/روسيا-لن-ننسى-قيام-الغرب-بتزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-1065107373.html
روسيا: لن ننسى قيام الغرب بتزويد أوكرانيا بالأسلحة
روسيا: لن ننسى قيام الغرب بتزويد أوكرانيا بالأسلحة
قال النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن روسيا لن تنسى كيف قامت الدول الغربية بتزويد كييف بالأسلحة، التي مات بسببها مدنيون... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T16:23+0000
2022-07-15T16:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062192918_0:18:2614:1488_1920x0_80_0_0_42c860f583ef6f777056d38a7cd9d7a9.jpg
وقال بوليانسكي لراديو "TNT": إن "إمداد الأسلحة وقتل الأشخاص بأسلحة غربية ... لا أعتقد أننا سننسى ذلك. إنها تجربة مؤلمة للغاية، لا أعرف كيف نتغلب عليها".وكان خبير اختراق أجهزة الكمبيوتر من مجموعة "راهديت" قد أخبر "سبوتنيك" بأن المخابرات الأوكرانية تتعامل مع مجرمين ومهربين من أجل إعادة بيع أسلحة تأتي إلى أوكرانيا من الغرب في السوق السوداء.وبدوره، قال فيتالي كيسيلوف، مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، في تغريدة عبر "تلغرام": "تباع أسلحة ضمنها صواريخ مضادة للدروع ومضادة للطائرات، إلى أوروبا عبر قنوات على الحدود المولدافية والرومانية مع الحبوب الغذائية. ويشتريها نازيون وجهاديون ومجرمون".وقد أعلن مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني في بداية يوليو/تموز عن ضبط عمليات بيع مواد إغاثية وسلع عسكرية تأتي إلى أوكرانيا من الدول الغربية، بينما قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن بعض حلفاء أوكرانيا أوفدوا خبراء عسكريين إلى أوكرانيا لمراقبة أسلحة سُلّمت إلى كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/صحيفة-شتاء-أوروبا-سيكون-مثيرا-للانقسامات-والإشارات-الحمراء-قد-بدأت---1065098914.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062192918_0:0:2388:1791_1920x0_80_0_0_c8d55b5452af29b68c505bcaba4397af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

روسيا: لن ننسى قيام الغرب بتزويد أوكرانيا بالأسلحة

16:23 GMT 15.07.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель / الذهاب إلى بنك الصورممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا
ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن روسيا لن تنسى كيف قامت الدول الغربية بتزويد كييف بالأسلحة، التي مات بسببها مدنيون أوكرانيون وروس.
وقال بوليانسكي لراديو "TNT": إن "إمداد الأسلحة وقتل الأشخاص بأسلحة غربية ... لا أعتقد أننا سننسى ذلك. إنها تجربة مؤلمة للغاية، لا أعرف كيف نتغلب عليها".

"خذ على سبيل المثال، ألمانيا أو فرنسا. كيف يمكننا أن ننسى ذلك في مرحلة لاحقة ونبدأ من الصفر عندما نعلم أن المدفعية الألمانية تقتل الناس في روسيا وأوكرانيا ، بعد 75 عاما من انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية".

دميتري بوليانسكي
النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة
وكان خبير اختراق أجهزة الكمبيوتر من مجموعة "راهديت" قد أخبر "سبوتنيك" بأن المخابرات الأوكرانية تتعامل مع مجرمين ومهربين من أجل إعادة بيع أسلحة تأتي إلى أوكرانيا من الغرب في السوق السوداء.
فيضانات ضخمة بسبب ذوبان الثلج في نيدراو بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
صحيفة: شتاء أوروبا سيكون مثيرا للانقسامات و"الإشارات الحمراء" قد بدأت
13:57 GMT
وبدوره، قال فيتالي كيسيلوف، مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، في تغريدة عبر "تلغرام": "تباع أسلحة ضمنها صواريخ مضادة للدروع ومضادة للطائرات، إلى أوروبا عبر قنوات على الحدود المولدافية والرومانية مع الحبوب الغذائية. ويشتريها نازيون وجهاديون ومجرمون".
وقد أعلن مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني في بداية يوليو/تموز عن ضبط عمليات بيع مواد إغاثية وسلع عسكرية تأتي إلى أوكرانيا من الدول الغربية، بينما قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن بعض حلفاء أوكرانيا أوفدوا خبراء عسكريين إلى أوكرانيا لمراقبة أسلحة سُلّمت إلى كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала