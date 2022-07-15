https://arabic.sputniknews.com/20220715/روسيا-لن-ننسى-قيام-الغرب-بتزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-1065107373.html
روسيا: لن ننسى قيام الغرب بتزويد أوكرانيا بالأسلحة
روسيا: لن ننسى قيام الغرب بتزويد أوكرانيا بالأسلحة
قال النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن روسيا لن تنسى كيف قامت الدول الغربية بتزويد كييف بالأسلحة، التي مات بسببها مدنيون... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T16:23+0000
2022-07-15T16:23+0000
2022-07-15T16:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقال بوليانسكي لراديو "TNT": إن "إمداد الأسلحة وقتل الأشخاص بأسلحة غربية ... لا أعتقد أننا سننسى ذلك. إنها تجربة مؤلمة للغاية، لا أعرف كيف نتغلب عليها".وكان خبير اختراق أجهزة الكمبيوتر من مجموعة "راهديت" قد أخبر "سبوتنيك" بأن المخابرات الأوكرانية تتعامل مع مجرمين ومهربين من أجل إعادة بيع أسلحة تأتي إلى أوكرانيا من الغرب في السوق السوداء.وبدوره، قال فيتالي كيسيلوف، مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، في تغريدة عبر "تلغرام": "تباع أسلحة ضمنها صواريخ مضادة للدروع ومضادة للطائرات، إلى أوروبا عبر قنوات على الحدود المولدافية والرومانية مع الحبوب الغذائية. ويشتريها نازيون وجهاديون ومجرمون".وقد أعلن مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني في بداية يوليو/تموز عن ضبط عمليات بيع مواد إغاثية وسلع عسكرية تأتي إلى أوكرانيا من الدول الغربية، بينما قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن بعض حلفاء أوكرانيا أوفدوا خبراء عسكريين إلى أوكرانيا لمراقبة أسلحة سُلّمت إلى كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/صحيفة-شتاء-أوروبا-سيكون-مثيرا-للانقسامات-والإشارات-الحمراء-قد-بدأت---1065098914.html
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روسيا, العالم
روسيا: لن ننسى قيام الغرب بتزويد أوكرانيا بالأسلحة
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قال النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن روسيا لن تنسى كيف قامت الدول الغربية بتزويد كييف بالأسلحة، التي مات بسببها مدنيون أوكرانيون وروس.
وقال بوليانسكي لراديو "TNT": إن "إمداد الأسلحة وقتل الأشخاص بأسلحة غربية ... لا أعتقد أننا سننسى ذلك. إنها تجربة مؤلمة للغاية، لا أعرف كيف نتغلب عليها".
"خذ على سبيل المثال، ألمانيا أو فرنسا. كيف يمكننا أن ننسى ذلك في مرحلة لاحقة ونبدأ من الصفر عندما نعلم أن المدفعية الألمانية تقتل الناس في روسيا وأوكرانيا ، بعد 75 عاما من انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية".
دميتري بوليانسكي
النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة
وكان خبير اختراق أجهزة الكمبيوتر من مجموعة "راهديت" قد أخبر "سبوتنيك" بأن المخابرات
الأوكرانية تتعامل مع مجرمين ومهربين من أجل إعادة بيع أسلحة تأتي إلى أوكرانيا من الغرب في السوق السوداء.
وبدوره، قال
فيتالي كيسيلوف، مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، في تغريدة عبر "تلغرام": "تباع أسلحة ضمنها صواريخ مضادة للدروع ومضادة للطائرات، إلى أوروبا عبر قنوات على الحدود المولدافية والرومانية مع الحبوب الغذائية. ويشتريها نازيون وجهاديون ومجرمون".
وقد أعلن مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني في بداية يوليو/تموز عن ضبط عمليات بيع مواد إغاثية وسلع عسكرية تأتي إلى أوكرانيا من الدول الغربية، بينما قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن بعض حلفاء أوكرانيا أوفدوا خبراء عسكريين إلى أوكرانيا لمراقبة أسلحة سُلّمت إلى كييف.