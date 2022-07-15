https://arabic.sputniknews.com/20220715/صحيفة-عبرية-تكشف-برنامج-زيارة-بايدن-لفلسطين-ولقائه-محمود-عباس-1065077798.html

صحيفة عبرية تكشف "برنامج" زيارة بايدن لفلسطين ولقائه محمود عباس

صحيفة عبرية تكشف "برنامج" زيارة بايدن لفلسطين ولقائه محمود عباس

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته الأراضي الفلسطينية، ولقائه بالرئيس محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الجمعة. 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T07:20+0000

2022-07-15T07:20+0000

2022-07-15T07:20+0000

العالم العربي

جو بايدن

السعودية

أخبار فلسطين اليوم

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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن بايدن سيبدأ يومه الثالث في إسرائيل بزيارة مستشفى أوغستا فيكتوريا بمدينة القدس الشرقية، دون مرافقة إسرائيلية، ليعلن من مساعدات مالية بقيمة 200 مليون دولار، نصفها من الميزانية الأمريكية، والنصف الآخر من دول الخليج.ويفترض أن تغلق الشرطة الإسرائيلية عدة ميادين وشوارع رئيسية في مدينة القدس أثناء زيارة الرئيس الأمريكي، حتى وصوله إلى كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، ولقائه الرئيس الفلسطيني لمدة ساعة واحدة فقط، ثم عقدهما مؤتمرا صحفيا في نهاية هذا اللقاء.وفور انتهاء لقاء الرئيسين، الأمريكي والفلسطيني، سيطير جو بايدن من بيت لحم بطائرة هليكوبتر حتى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، ليطير منها إلى مدينة جدة السعودية، حيث سيكون في وداعه كل من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، ورئيس وزرائه، يائير لابيد.ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، أول أمس الأربعاء، في بداية جولة إقليمية تاريخية، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.وخلال جولته شرق الأوسطية، التي تستمر حتى الـ 16 من تموز/ يوليو الجاري، سيزور بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.

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العالم العربي, جو بايدن, السعودية, أخبار فلسطين اليوم