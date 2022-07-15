https://arabic.sputniknews.com/20220715/وزير-خارجية-كوريا-الجنوبية-يزور-اليابان-لبحث-العلاقات-الثنائية--1065103877.html

وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور اليابان لبحث العلاقات الثنائية

وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور اليابان لبحث العلاقات الثنائية

يجري وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، زيارة إلى اليابان يوم الاثنين المقبل، هي الأولى من نوعها لوزير خارجية كوري جنوبي في ظل الإدارة الجديدة في سيئول... 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T15:14+0000

2022-07-15T15:14+0000

2022-07-15T15:14+0000

العالم

كوريا الجنوبية

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وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن زيارة بارك ستستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الأربعاء، وسيبحث خلالها مع المسؤولين في طوكيو مجالات العلاقات الثنائية وملف كوريا الشمالية، على ما نقلت وكالة "يونهاب".وخلال الزيارة سيعقد بارك اجتماعا مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي "لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل العلاقات الكورية-اليابانية وقضية شبه الجزيرة الكورية"، بحسب المصدر ذاته.كما سيقدم الوزير الكوري الجنوبي تعازيه في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الذي اغتيل عقب إطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمة في تجمع انتخابي في مدينة نارا (غرب).والأسبوع الماضي قال بارك إن بلاده ستواصل السعي للتوصل إلى "حل معقول" للقضايا العالقة بين سيئول وطوكيو عبر مختلف الجهود ذات الصلة، بما في ذلك زيارته لليابان "في وقت مناسب للطرفين".يشار إلى أن اليابان وكوريا الجنوبية حليفتان لواشنطن، إلا أن العلاقة بين البلدين اتسمت بالتوتر، على خلفية تاريخ مشترك مرتبط بالحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة بيت عامي 1910 و1945.وخلال السنوات الأخيرة الماضية، شهدت العلاقات بين سيئول وطوكيو توترا دبلوماسيا وتجاريا وذلك على وقع خلافات بما في ذلك حول العمالة الكورية خلال فترة الاستعمار الياباني وحول "نساء المتعة" الكوريات إبان الحرب العالمية الثانية، بحسب وكالة "فرانس برس".بيد أن التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، وتحذيرات في المنطقة من "طموحات الصين الإقليمية"، فضلا عن زيارة مرتقبة العام الجاري للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البلدين، قد تعيد التعاون بين الجارتين.

https://arabic.sputniknews.com/20220525/وزيرا-خارجية-كوريا-الجنوبية-وأمريكا-إطلاق-بيونغ-يانغ-صورايخ-استفزاز-خطير-1062691760.html

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