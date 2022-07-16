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إسرائيل تضيف مدينة جدة السعودية إلى لوحة الطيران بمطار بن غوريون
إسرائيل تضيف مدينة جدة السعودية إلى لوحة الطيران بمطار بن غوريون
أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، أن مطار بن غوريون الدولي قد أضاف مدينة جدة السعودية إلى لوحة الطيران الإسرائيلي. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T15:19+0000
2022-07-16T15:19+0000
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ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، تغريدة جديدة، أوضحت من خلالها أن "الحلم" يتحول إلى حقيقة شيئا فشيئا. لوحة الرحلات من مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل صباح اليوم تبشر بشرق أوسط أكثر انفتاحا وتناغما".وجاء توضيح الخارجية الإسرائيلية تعليقا على صورة على إشارة للوحة الطيران الإسرائيلية في مطار بن غوريون الدولي، مكتوب بداخلها مطار جدة السعودي، أي وجود رحلات بين مطار بن غوريون في تل أبيب ومطار جدة السعودية.وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت، أمس الجمعة، فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور.وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار يأتي استكمالا لجهود ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، بحسب التلفزيون السعودي.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى إسرائيل،الأربعاء الماضي، في بداية جولة إقليمية تاريخية، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.وخلال جولته شرق الأوسطية، التي تستمر حتى الـ 16 من تموز/ يوليو الجاري، سيزور بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.
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أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, العالم العربي

إسرائيل تضيف مدينة جدة السعودية إلى لوحة الطيران بمطار بن غوريون

15:19 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZوصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار "بن غوريون" الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020
وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، أن مطار بن غوريون الدولي قد أضاف مدينة جدة السعودية إلى لوحة الطيران الإسرائيلي.
ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، تغريدة جديدة، أوضحت من خلالها أن "الحلم" يتحول إلى حقيقة شيئا فشيئا. لوحة الرحلات من مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل صباح اليوم تبشر بشرق أوسط أكثر انفتاحا وتناغما".
وجاء توضيح الخارجية الإسرائيلية تعليقا على صورة على إشارة للوحة الطيران الإسرائيلية في مطار بن غوريون الدولي، مكتوب بداخلها مطار جدة السعودي، أي وجود رحلات بين مطار بن غوريون في تل أبيب ومطار جدة السعودية.
وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت، أمس الجمعة، فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور.
وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار يأتي استكمالا لجهود ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، بحسب التلفزيون السعودي.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى إسرائيل،الأربعاء الماضي، في بداية جولة إقليمية تاريخية، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.
وخلال جولته شرق الأوسطية، التي تستمر حتى الـ 16 من تموز/ يوليو الجاري، سيزور بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.
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