https://arabic.sputniknews.com/20220716/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-قصف-مواقع-حماس-اليوم-بـ-16-طنا-من-القنابل-1065153702.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي قصف مواقع "حماس" اليوم بـ 16 طنا من القنابل
إعلام: الجيش الإسرائيلي قصف مواقع "حماس" اليوم بـ 16 طنا من القنابل
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع لحركة "حماس"، اليوم السبت، بـ 16 طنا من القنابل. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T17:12+0000
2022-07-16T17:12+0000
2022-07-16T17:12+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه ردا على إطلاق حركة "حماس" قذائف وصواريخ، صباح اليوم السبت، فقد قامت قوات الجيش الإسرائيلي بضرب مواقع للحركة بحوالي 16 طنا من القنابل.وأضافت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن إطلاق النار يأتي تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط.وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن طائرات إسرائيلية قصفت موقعين في مدينة غزة ووسط القطاع.ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، موقعين أحدهما في منطقة الشيخ عجلين، جنوب مدينة غزة، والآخر في مخيم النصيرات، وسط القطاع.وأوضحت الوكالة أن 10 صواريخ قصفت بها الطائرات موقع منطقة عجلين، مؤكدة أن الموقع الذي يعتبر منتجعا سياحيا قد تم تدميره بالكامل، بعد أن اشتعلت فيه النيران وألحقت الضرر بممتلكات المواطنين المجاورة للمكان.أما موقع مخيم النصيرات، فلفتت الوكالة إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفته بصاروخين دمراه بالكامل، وألحقا أضرارا كذلك ببيوت المواطنين المجاورين له، حسب الوكالة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
إعلام: الجيش الإسرائيلي قصف مواقع "حماس" اليوم بـ 16 طنا من القنابل
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع لحركة "حماس"، اليوم السبت، بـ 16 طنا من القنابل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه ردا على إطلاق حركة "حماس" قذائف وصواريخ، صباح اليوم السبت، فقد قامت قوات الجيش الإسرائيلي بضرب مواقع للحركة بحوالي 16 طنا من القنابل.
وأضافت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن إطلاق النار يأتي تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن طائرات إسرائيلية قصفت موقعين في مدينة غزة
ووسط القطاع.
ووفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، موقعين أحدهما في منطقة الشيخ عجلين، جنوب مدينة غزة، والآخر في مخيم النصيرات، وسط القطاع.
وأوضحت الوكالة أن 10 صواريخ قصفت بها الطائرات موقع منطقة عجلين، مؤكدة أن الموقع الذي يعتبر منتجعا سياحيا قد تم تدميره بالكامل، بعد أن اشتعلت فيه النيران وألحقت الضرر بممتلكات المواطنين المجاورة
للمكان.
أما موقع مخيم النصيرات، فلفتت الوكالة إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفته بصاروخين دمراه بالكامل، وألحقا أضرارا كذلك ببيوت المواطنين المجاورين له، حسب الوكالة.