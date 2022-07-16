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https://arabic.sputniknews.com/20220716/البيت-الأبيض-دول-الشرق-الأوسط-تفضل-التعاون-مع-أمريكا-وليس-مع-روسيا-والصين-1065165631.html
البيت الأبيض: دول الشرق الأوسط تفضل التعاون مع أمريكا وليس مع روسيا والصين
البيت الأبيض: دول الشرق الأوسط تفضل التعاون مع أمريكا وليس مع روسيا والصين
أعلن أحد كبار ممثلي البيت الأبيض، ليل السبت/الأحد، أن دول الشرق الأوسط تفضل التعاون مع الولايات المتحدة وليس مع روسيا والصين. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T22:43+0000
2022-07-16T22:43+0000
البيت الأبيض
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موسكو - سبوتنيك وقال المسؤول للصحفيين، "سمعنا من كل عاصمة في هذه المنطقة أن خيارهم الأول وأولوياتها هو الولايات المتحدة. ونحن ملتزمون باتباع هذا المسار وإيجاد مجالات للتعاون".وكان بايدن وصل الجمعة إلى السعودية بعد زيارته إسرائيل والضفة الغربية، واجتمع بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين.هذا وشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت في اليوم الأخير من زيارته إلى الشرق الأوسط في لقاء يضم قادة دول عربية، ويسعى خلاله لعرض رؤيته للشرق الأوسط والتركيز على التقلبات في سوق النفط.وقد ضم لقاء القمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.
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البيت الأبيض

البيت الأبيض: دول الشرق الأوسط تفضل التعاون مع أمريكا وليس مع روسيا والصين

22:43 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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أعلن أحد كبار ممثلي البيت الأبيض، ليل السبت/الأحد، أن دول الشرق الأوسط تفضل التعاون مع الولايات المتحدة وليس مع روسيا والصين.
موسكو - سبوتنيك وقال المسؤول للصحفيين، "سمعنا من كل عاصمة في هذه المنطقة أن خيارهم الأول وأولوياتها هو الولايات المتحدة. ونحن ملتزمون باتباع هذا المسار وإيجاد مجالات للتعاون".
وكان بايدن وصل الجمعة إلى السعودية بعد زيارته إسرائيل والضفة الغربية، واجتمع بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
بايدن ومحمد بن سلمان يعلقان على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي
أمس, 23:06 GMT
هذا وشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت في اليوم الأخير من زيارته إلى الشرق الأوسط في لقاء يضم قادة دول عربية، ويسعى خلاله لعرض رؤيته للشرق الأوسط والتركيز على التقلبات في سوق النفط.
وقد ضم لقاء القمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.
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