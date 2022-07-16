https://arabic.sputniknews.com/20220716/تروس-على-بريطانيا-تطوير-الطاقة-النووية-لتخفيف-الاعتماد-على-روسيا---1065122985.html

تروس: على بريطانيا تطوير الطاقة النووية لتخفيف الاعتماد على روسيا

تروس: على بريطانيا تطوير الطاقة النووية لتخفيف الاعتماد على روسيا

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، أن على بريطانيا بناء عدد أكبر من محطات الطاقة النووية من أجل تخفيف الاعتماد على الغاز الروسي. 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T06:30+0000

2022-07-16T06:30+0000

2022-07-16T06:38+0000

العالم

بريطانيا

منصب وزير الخارجية

بيع النفط

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موسكو – سبوتنيك. وقالت تروس خلال مناظرة المرشحين لرئاسة الحكومة، رداً على سؤال حول زيادة أسعار الطاقة: "أعتقد أنه يجب علينا أن ننظر إلى الغاز كوقود الفترة الانتقالية... كما يجب علينا أن نبني عددا أكبر من محطات الطاقة النووية ويجب علينا أيضا إنتاج عدد أكبر من المفاعلات المعيارية الصغيرة".ومن الجدير بالذكر أن ستة مرشحين لمنصب رئيس وزراء البلاد قد تأهلوا إلى الجولة الثانية من الانتخابات.هذا وقال رئيس اللجنة التوجيهية لحزب المحافظين، غراهام برادي، يوم الأربعاء، إن "6 مرشحين وصلوا إلى الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الوزراء".وحصل المرشحون الناجحون على الحد الأدنى المطلوب وهو 30 صوتًا أو أكثر، وستجرى الجولة الثانية من التصويت يوم الخميس.ومن بين المرشحين الذين تمكنوا من المشاركة في الجولة الأولى من التصويت، وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية ليز تروس، ووزير الخزانة نديم زهوي، ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت، ونائب وزير التجارة الخارجية بيني مورداونت، ورئيس لجنة مجلس العموم توم توغندهات، والنائب العام لإنجلترا وويلز، سويلا برافرمان، والوزيرة السابقة لشؤون المرأة والمساواة كيمي بادنوك.وأعلن 11 برلمانيًا في المجمل، في 12 تموز/ يوليو، رغبتهم في الترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين ورئيس وزراء بريطانيا، في الجولة الأولى، وأعلن رئيس وزارة النقل غرانت شابس، ووزير الصحة السابق ساجد جافيد، والنائب السابق لرئيس حزب المحافظين رحمن تشيشتي، انسحابهم من المنافسة.

https://arabic.sputniknews.com/20220713/الكشف-عن-اجتياز-6-مرشحين-للمرحلة-الانتخابية-الأولى-لرئاسة-مجلس-الوزراء-البريطاني-1065031588.html

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العالم, بريطانيا, منصب وزير الخارجية, بيع النفط