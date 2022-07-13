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https://arabic.sputniknews.com/20220713/الكشف-عن-اجتياز-6-مرشحين-للمرحلة-الانتخابية-الأولى-لرئاسة-مجلس-الوزراء-البريطاني-1065031588.html
الكشف عن اجتياز 6 مرشحين للمرحلة الانتخابية الأولى لرئاسة مجلس الوزراء البريطاني
الكشف عن اجتياز 6 مرشحين للمرحلة الانتخابية الأولى لرئاسة مجلس الوزراء البريطاني
قال رئيس اللجنة التوجيهية لحزب المحافظين، غراهام برادي، اليوم الأربعاء، إن "6 مرشحين وصلوا إلى الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الوزراء البريطاني". 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T16:38+0000
2022-07-13T16:38+0000
بريطانيا
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وحصل المرشحون الناجحون على الحد الأدنى المطلوب وهو 30 صوتًا أو أكثر، وستجرى الجولة الثانية من التصويت يوم غد الخميس.ومن بين المرشحين الذين تمكنوا من المشاركة في الجولة الأولى من التصويت، وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية ليز تروس، ووزير الخزانة نديم زهوي، ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت، ونائب وزير التجارة الخارجية بيني مورداونت، ورئيس لجنة مجلس العموم توم توغندهات، والنائب العام لإنجلترا وويلز، سويلا برافرمان، والوزيرة السابقة لشؤون المرأة والمساواة كيمي بادنوك.وأعلن 11 برلمانيًا في المجمل، في 12 تموز/يوليو، رغبتهم في الترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين ورئيس وزراء بريطانيا، في الجولة الأولى، وأعلن رئيس وزارة النقل غرانت شابس، ووزير الصحة السابق ساجد جافيد، والنائب السابق لرئيس حزب المحافظين رحمن تشيشتي، انسحابهم من المنافسة.وأعلن بوريس جونسون، الذي حل محل تيريزا ماي كرئيسة للوزراء في عام 2019، في 7 يوليو التنحي عن منصبه كرئيس للوزراء وزعيم حزب المحافظين في المملكة المتحدة، وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/من-يخلف-جونسون-1064956075.html
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بريطانيا

الكشف عن اجتياز 6 مرشحين للمرحلة الانتخابية الأولى لرئاسة مجلس الوزراء البريطاني

16:38 GMT 13.07.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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قال رئيس اللجنة التوجيهية لحزب المحافظين، غراهام برادي، اليوم الأربعاء، إن "6 مرشحين وصلوا إلى الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الوزراء البريطاني".
وحصل المرشحون الناجحون على الحد الأدنى المطلوب وهو 30 صوتًا أو أكثر، وستجرى الجولة الثانية من التصويت يوم غد الخميس.
ومن بين المرشحين الذين تمكنوا من المشاركة في الجولة الأولى من التصويت، وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية ليز تروس، ووزير الخزانة نديم زهوي، ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت، ونائب وزير التجارة الخارجية بيني مورداونت، ورئيس لجنة مجلس العموم توم توغندهات، والنائب العام لإنجلترا وويلز، سويلا برافرمان، والوزيرة السابقة لشؤون المرأة والمساواة كيمي بادنوك.
وأعلن 11 برلمانيًا في المجمل، في 12 تموز/يوليو، رغبتهم في الترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين ورئيس وزراء بريطانيا، في الجولة الأولى، وأعلن رئيس وزارة النقل غرانت شابس، ووزير الصحة السابق ساجد جافيد، والنائب السابق لرئيس حزب المحافظين رحمن تشيشتي، انسحابهم من المنافسة.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن،10 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
من يخلف جونسون؟
11 يوليو, 12:40 GMT
وأعلن بوريس جونسون، الذي حل محل تيريزا ماي كرئيسة للوزراء في عام 2019، في 7 يوليو التنحي عن منصبه كرئيس للوزراء وزعيم حزب المحافظين في المملكة المتحدة، وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء.
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