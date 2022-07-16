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"حزب الله": لبنان مع المقاومة أصبح القوة لكل العرب
"حزب الله": لبنان مع المقاومة أصبح القوة لكل العرب
قال نبيل قاووق، عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني، إن لبنان كان قبل المقاومة عنوان ضعف العرب والحلقة الأضعف، ولكن بمعادلة المقاومة، أصبح عنوان القوة... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T16:05+0000
2022-07-16T16:05+0000
العالم العربي
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أخبار حزب الله
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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، أن تصريحات قاووق جاءت خلال رعايته احتفال التكريم السنوي للفتيات اللواتي بلغن سن التكليف الشرعي في بلدة ياطر الجنوبية.وشدد قاووق على أن "المقاومة هي الحصن الحصين للسيادة والكرامات والثروات اللبنانية، ونحن لا نراهن على وعود أمريكية ولا على قمم عربية لنحمي السيادة ونستعيد حقنا في ثرواتنا".وأوضح المسؤول بـ"حزب الله" اللبناني أن السفارة الأمريكية تتصل بإعلاميين وسياسيين لبنانيين بهدف الرد على خطاب الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، بدعوى أن "الإدارة الأمريكية مغتاظة جدا من معادلات المقاومة، ولأن هناك بعض السياسيين والإعلاميين يقبلون على أنفسهم بأن ينجروا إلى التحريض على الفتنة الداخلية"، على حد قوله.وأضاف نبيل قاووق أن هؤلاء الإعلاميين والسياسيين اللبنانيين "كما خسروا في الماضي شرف المشاركة في تحرير الأرض، سيخسرون مجددا شرف المشاركة في استعادة ثرواتنا النفطية والغازية".
https://arabic.sputniknews.com/20220716/حزب-الله-المقاومة-تحمي-البلد-ونتجه-نحو-الأسوء-إن-لم-تشكل-الحكومة-1065122498.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار حزب الله

"حزب الله": لبنان مع المقاومة أصبح القوة لكل العرب

16:05 GMT 16.07.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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قال نبيل قاووق، عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني، إن لبنان كان قبل المقاومة عنوان ضعف العرب والحلقة الأضعف، ولكن بمعادلة المقاومة، أصبح عنوان القوة لكل العرب والحامي لبقية الكرامة على امتداد العالم العربي.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، أن تصريحات قاووق جاءت خلال رعايته احتفال التكريم السنوي للفتيات اللواتي بلغن سن التكليف الشرعي في بلدة ياطر الجنوبية.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
"حزب الله": المقاومة تحمي البلد ونتجه نحو الأسوء إن لم تشكل الحكومة
05:30 GMT
وشدد قاووق على أن "المقاومة هي الحصن الحصين للسيادة والكرامات والثروات اللبنانية، ونحن لا نراهن على وعود أمريكية ولا على قمم عربية لنحمي السيادة ونستعيد حقنا في ثرواتنا".
وأوضح المسؤول بـ"حزب الله" اللبناني أن السفارة الأمريكية تتصل بإعلاميين وسياسيين لبنانيين بهدف الرد على خطاب الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، بدعوى أن "الإدارة الأمريكية مغتاظة جدا من معادلات المقاومة، ولأن هناك بعض السياسيين والإعلاميين يقبلون على أنفسهم بأن ينجروا إلى التحريض على الفتنة الداخلية"، على حد قوله.
وأضاف نبيل قاووق أن هؤلاء الإعلاميين والسياسيين اللبنانيين "كما خسروا في الماضي شرف المشاركة في تحرير الأرض، سيخسرون مجددا شرف المشاركة في استعادة ثرواتنا النفطية والغازية".
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