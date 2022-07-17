https://arabic.sputniknews.com/20220717/إعلام-شركة-هندية-تستحوذ-على-ميناء-حيفا-مقابل-41-مليار-شيكل-1065177017.html
إعلام: شركة هندية تستحوذ على ميناء حيفا مقابل 4.1 مليار شيكل
إعلام: شركة هندية تستحوذ على ميناء حيفا مقابل 4.1 مليار شيكل
كشفت وسائل إعلام غربية أن شركة هندية استحوذت على ميناء حيفا الإسرائيلي مقابل 4.1 مليار شيكل. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T10:29+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني بلومبيرغ، اليوم الأحد، أن شركة ADANI PORTS الهندية استحوذت على نسبة 70 % من أسهم ميناء حيفا الإسرائيلي، و30% لشركة أخرى إسرائيلية.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت خصخصة وبيع ميناء حيفا لصالح الشركة الهندية مقابل 4.1 مليار شيكل، بدعوى أنه يمكن خصخصة الميناء الإسرائيلي لتحسين المنافسة في الموانئ البحرية الإسرائيلية الأخرى.وأوضح الموقع الإلكتروني inews24، أن عملية خصخصة ميناء حيفا قد بدأت في عام 2020 بموافقة الحكومة الإسرائيلية ومن قبله جرت خصخصة ميناء إيلات في العام 2013، مع الإشارة إلى أن الشركة الهندية ADANI PORTS هي الأكبر في مجال الموانئ البحرية في الهند وآخذة بالتوسع.وأكد الموقع الإسرائيلي أن ميناء حيفا الذي أصبح مملوكا للشركة الهندية سينافس الميناء الجديد الآخر في المدينة نفسها "حيفا" الذي تديره شركة موانئ صينية من شنغهاي.من جانبه، أشاد وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ببيع ميناء حيفا للشركة الهندية، واصفا إياه بأنه "نبأ عظيم للبلاد"، بدعوى أن خصخصة الميناء ستزيد المنافسة في الموانئ، وبالتالي خفض تكلفة المعيشة في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/إعلام-موانئ-دبي-العالمية-تنسحب-من-عرض-لخصخصة-ميناء-حيفا-الإسرائيلي-1053504807.html
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إعلام: شركة هندية تستحوذ على ميناء حيفا مقابل 4.1 مليار شيكل
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كشفت وسائل إعلام غربية أن شركة هندية استحوذت على ميناء حيفا الإسرائيلي مقابل 4.1 مليار شيكل.
وذكر الموقع
الإلكتروني بلومبيرغ، اليوم الأحد، أن شركة ADANI PORTS الهندية استحوذت على نسبة 70 % من أسهم ميناء حيفا الإسرائيلي، و30% لشركة أخرى إسرائيلية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت خصخصة وبيع ميناء حيفا
لصالح الشركة الهندية مقابل 4.1 مليار شيكل، بدعوى أنه يمكن خصخصة الميناء الإسرائيلي لتحسين المنافسة في الموانئ البحرية الإسرائيلية الأخرى.
وأوضح الموقع
الإلكتروني inews24، أن عملية خصخصة ميناء حيفا قد بدأت في عام 2020 بموافقة الحكومة الإسرائيلية ومن قبله جرت خصخصة ميناء إيلات في العام 2013، مع الإشارة إلى أن الشركة الهندية ADANI PORTS هي الأكبر في مجال الموانئ البحرية في الهند وآخذة بالتوسع.
وأكد الموقع الإسرائيلي أن ميناء حيفا الذي أصبح مملوكا للشركة الهندية سينافس الميناء الجديد الآخر في المدينة نفسها "حيفا" الذي تديره شركة موانئ صينية من شنغهاي.
من جانبه، أشاد وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان
، ببيع ميناء حيفا للشركة الهندية، واصفا إياه بأنه "نبأ عظيم للبلاد"، بدعوى أن خصخصة الميناء ستزيد المنافسة في الموانئ، وبالتالي خفض تكلفة المعيشة في البلاد.