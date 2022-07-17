https://arabic.sputniknews.com/20220717/الجيش-السوداني-يعلن-إعادة-فتح-معبر-القلابات-الحدودي-مع-إثيوبيا-1065195128.html

الجيش السوداني يعلن إعادة فتح معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا

الجيش السوداني يعلن إعادة فتح معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا

أعلن الجيش السوداني، مساء اليوم الأحد، إعادة فتح معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا. 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T17:54+0000

2022-07-17T17:54+0000

2022-07-17T17:54+0000

أخبار السودان اليوم

أخبار إثيوبيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050208445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a41a78890dc46c1637f7cc8653c11000.jpg

وقالت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع في السودان، في بيان لها، إنها "قررت في اجتماعها اليوم بالقيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، "فتح معبر القلابات الحدودي اعتبارا من اليوم 17 يوليو/ تموز 2022، أمام الحركة بين البلدين طبقا للإجراءات القانونية المتعارف عليها".وأكد البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء السودانية- سونا، "تكثيف مراقبة الحدود الدولية ومنع حركة أي عناصر مسلحة بين البلدين مع إحكام التنسيق بين الجانبين".وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أكد أنه "اتفق مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، على ضرورة الالتزام بالحوار والحل السلمي في مواجهة القضايا العالقة بين البلدين".وقال آبي أحمد، عبر حسابه على "تويتر"، في أعقاب اجتماع مع البرهان في نيروبي على هامش اجتماعات قمة "إيغاد"، إنهما "اتفقا على وجود الكثير من أوجه التعاون للعمل عليها بجانب "الالتزام بالحوار والحل السلمي في مواجهة القضايا العالقة".وكان بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ذكر في وقت سابق، أن "الاجتماع الذي عقد بين عبد الفتاح البرهان وآبي أحمد في نيروبي مغلق".ويأتي هذا اللقاء بعدما اتهم الجيش السوداني الأسبوع الماضي نظيره الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، فيما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".في المقابل، أعلن الجيش الإثيوبي، في وقت سابق، استعداده للعمل مع نظيره السوداني في التحقيقات المتعلقة بالحادث، معربا عن أمله في أن تنأى الحكومة السودانية بنفسها عن أي تصعيد.وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال خلال لقائه بمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، في الخرطوم على "حرص السودان على علاقات سوية ومتزنة مع الجارة إثيوبيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220705/آبي-أحمد-يعلن-الاتفاق-مع-البرهان-على-حل-القضايا-العالقة-بين-إثيوبيا-والسودان-سلميا-1064672591.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا