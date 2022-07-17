https://arabic.sputniknews.com/20220717/بوينغ-تتوقع-نمو-أسطول-الطائرات-التجارية-في-العالم-بـنسبة-82-بحلول-2041-1065172933.html
بوينغ تتوقع نمو أسطول الطائرات التجارية في العالم بـنسبة 82% بحلول 2041
بوينغ تتوقع نمو أسطول الطائرات التجارية في العالم بـنسبة 82% بحلول 2041
توقعت مجموعة "بوينغ" نمو أسطول الطائرات التجارية في العالم بنسبة 82% بحلول عام 2041. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T08:42+0000
2022-07-17T08:42+0000
2022-07-17T08:42+0000
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وأظهرت بيانات نشرتها الشركة السبت أن جائحة كورونا لم تغير بشكل جوهري توقعات النمو على الأمد البعيد لقطاع الطيران التجاري، بحسب "فرانس برس".وفي توقعاتها السنوية للأسواق التجارية، توقعت الشركة أسطولا عالميا يضم 47080 طائرة على مدى العقدين المقبلين، مقارنة بـ25900 طائرة في عام 2019.وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن نصف الطلبيات ستكون لاستبدال طائرات خرجت عن الخدمة.ويأتي الكشف عن هذه البيانات بعد أيام من صدور توقعات مشابهة عن منافستها "إيرباص" قبيل معرض "فارنبورو" للطيران.وكانت توقعات "بوينغ" السابقة بعيدة الأمد أعلى بقليل حيث كانت تبلغ 49405 طائرات.ويعود ذلك إلى خفض الشركة توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد العالمي إلى 2.6 في المئة على أساس سنوي.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/الصين-توجه-ضربة-قوية-إلى-بوينغالأمريكية-بعقد-صفقة-شراء-ضخمة-لطائرات-إيرباص-1064621179.html
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النقل الجوي
بوينغ تتوقع نمو أسطول الطائرات التجارية في العالم بـنسبة 82% بحلول 2041
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توقعت مجموعة "بوينغ" نمو أسطول الطائرات التجارية في العالم بنسبة 82% بحلول عام 2041.
وأظهرت بيانات نشرتها الشركة السبت أن جائحة كورونا لم تغير بشكل جوهري توقعات النمو على الأمد البعيد لقطاع الطيران التجاري، بحسب "فرانس برس".
وفي توقعاتها السنوية للأسواق التجارية، توقعت الشركة أسطولا عالميا يضم 47080 طائرة على مدى العقدين المقبلين، مقارنة بـ25900 طائرة في عام 2019.
وأشارت الشركة الأمريكية
إلى أن نصف الطلبيات ستكون لاستبدال طائرات خرجت عن الخدمة.
ويأتي الكشف عن هذه البيانات بعد أيام من صدور توقعات مشابهة عن منافستها "إيرباص" قبيل معرض "فارنبورو" للطيران.
وكانت توقعات "بوينغ" السابقة بعيدة الأمد أعلى بقليل حيث كانت تبلغ 49405 طائرات.
ويعود ذلك إلى خفض الشركة توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد العالمي إلى 2.6 في المئة على أساس سنوي.