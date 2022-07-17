https://arabic.sputniknews.com/20220717/طريقة-ذكية-تحافظ-على-الموز-طازجا-لمدة-10-أيام-في-الصيف-1065194648.html

طريقة ذكية تحافظ على الموز طازجا لمدة 10 أيام في الصيف

طريقة ذكية تحافظ على الموز طازجا لمدة 10 أيام في الصيف

الموز فاكهة مليئة بالبوتاسيوم تحظى بشعبية لا تصدق، ولكن في حين أن الكثيرين يحبونها، إلا أنها قد تكون مزعجة بعض الشيء، لكونها تنضج بسرعة ما يؤدي في كثير من... 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T17:27+0000

2022-07-17T17:27+0000

2022-07-17T17:27+0000

الصحة

منوعات

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تحدث غاري إيليس مدير "CE Safety" لموقع "إكسبريس" البريطاني حول أفضل طريقة للحفاظ على الموز ناضجا وأصفر تماما لأيام طويلة.قال غاري: "المكان الذي يجب أن تخزن فيه الموز لمنعه من التحول إلى اللون البني قبل الأوان كان دائما موضوعا مثيرا للجدل".وأوضح أن غاز الإيثيلين الذي ينبعث من الموز هو ما يحوله إلى اللون البني، لذا نظريا، يجب أن تمنع الغاز من الانتقال إلى أسفل ومحيط الفاكهة.وقال إن إحدى القواعد الأساسية للموز هي إبعاده عن المنتجات الأخرى، مضيفا "إذا تم الاحتفاظ بالموز بالقرب من الفاكهة التي تطلق الكثير من غاز الإيثيلين أثناء نضجها، فسيؤدي ذلك إلى زيادة سرعة نضجه وتحوله إلى اللون البني".وتابع: "إبقاء الموز معلقا يمكن أن يساعد في إبقائه طازجا، لأن أي كدمات أو تعرض جسد الموز نفسه للأكسجين ستؤدي إلى تسريع عملية النضج. يسمح تعليق الموز للهواء بالتحرك حوله بحرية أكبر، ويشجع غاز الإيثيلين على الابتعاد عن الفاكهة".وأضاف: "إذا أمكنك فصل الموز بعضه عن بعض، فإن هذا سيساعد أيضا لأن غاز الإيثيلين يمكن أن ينتشر من ثمرة إلى أخرى".ناقش غاري أيضا لف الغلاف البلاستيكي الرقيق (فيلم كلينغ) حول الجزء العلوي من الموز أو ساقه.وأوضح: "يمكنك أيضا استخدام ورق التغليف على نهاية ثمار الموز بمجرد فصلها لإبطاء عملية النضج".بالنسبة إلى ما إذا كان يمكن وضع الموز في الثلاجة، فقد كشف غاري: "من الممكن تبريد الموز، ولكن أهم نصيحة يجب أن تتذكرها هي حفظه في الثلاجة بمجرد نضجه المثالي".وتابع: "إذا وضعته في وقت مبكر جدا، فسيبقى أخضر للغاية. وفي وقت لاحق سوف يتحول لونه إلى اللون البني ويصبح طريا".

https://arabic.sputniknews.com/20211016/ما-هو-أفضل-وقت-لأكل-الموز--في-الصباح-أم-المساء-أم-وقت-الغداء؟-1050446751.html

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