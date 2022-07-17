https://arabic.sputniknews.com/20220717/عباس-يشكر-الملك-سلمان-وولي-عهده-على-وقوفهما-إلى-جانب-الفلسطينيين-في-قمة-جدة-1065190211.html

عباس يشكر الملك سلمان وولي عهده على وقوفهما إلى جانب الفلسطينيين في قمة جدة

عباس يشكر الملك سلمان وولي عهده على وقوفهما إلى جانب الفلسطينيين في قمة جدة

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، "الشكر إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على التزامهما وتضامنهما... 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T15:49+0000

2022-07-17T15:49+0000

2022-07-17T15:49+0000

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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، شكر عباس، في برقيتي تهنئة الملك سلمان وولي عهده، على "تجديدهما العهد من خلال قمة جدة، ودعمهما لحقوق شعبنا ولقضيته العادلة، والتأكيد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".وقال عباس في برقية التهنئة للملك سلمان: "أرفع لمقامكم السامي أطيب التهاني الأخوية بنجاح أعمال قمة جدة للأمن والتنمية التي تم استضافتها في مدينة جدة، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق".وأعرب عن "تثمينه لما تمخضت عنه القمة من نتائج وأهداف هامة، تعزز الاستقرار والأمن والاقتصاد العربي، والحفاظ على الدور السعودي الرائد إقليميا ودوليا"، مجددا شكره إلى "الدول المشاركة في القمة على مواقفها الثابتة والمقدرة تجاه القضية الفلسطينية".وأشاد الرئيس الفلسطيني في برقية التهنئة لولي العهد، "بالنتائج والأهداف الهامة التي تمخضت عن القمة، لما تحققه من تعزيز للاستقرار والأمن والاقتصاد العربي، والحفاظ على الدور السعودي الرائد إقليميا ودوليا".وغادر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس السبت، المملكة العربية السعودية، بعد زيارة استغرقت يومين شارك خلالها في قمة جدة التي انعقدت صباح اليوم.وحسب قناة الإخبارية السعودية، "ودع أمير منطقة مكة خالد الفيصل، الرئيس الأمريكي جو بايدن بمطار الملك عبدالعزيز في جدة".

https://arabic.sputniknews.com/20220717/بايدن-يغرد-عن-لقائه-مع-3-قادة-عرب-في-قمة-جدة-بالسعودية-1065168495.html

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