https://arabic.sputniknews.com/20220718/أيمن-زيدان-يثير-قلق-جمهوره-بمنشور-غامض-بعد-أنباء-عن-اعتزاله-1065234001.html
أيمن زيدان يثير قلق جمهوره بمنشور "غامض" بعد أنباء عن اعتزاله
أيمن زيدان يثير قلق جمهوره بمنشور "غامض" بعد أنباء عن اعتزاله
أثار الممثل السوري، أيمن زيدان، قلق جمهوره ومحبيه عليه، وذلك بعد اختفائه عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، وتردد أنباء عن اعتزاله الفن. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T10:51+0000
2022-07-18T10:51+0000
2022-07-18T10:51+0000
مجتمع
منوعات
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وعاد زيدان ليترك منشورا غامضا عبر حسابه على "إنستغرام"، أمس الأحد، وهو عبارة عن صورة مرسومة له، وأرفقها بتعليق هو: "انقطعت أخباره منذ زمن وطال غيابه عن أمسيات أصدقائه… مر وقت طويل لم يعد ينثر فيه ضجيجه المحبب ويزين اللحظات بحكاياته الساخرة.. لم يجب على هاتفه بل انكفأ كسلحفاة عجوز قبعت تحت درعها القاسي".وأضاف أيمن زيدان في منشوره: "بعد جهد التقيته وسألته عن سر هذا الغياب…؟ بكثير من الصرامة والشحوب أجابني: ضاق الوطن ياصديقي فأُرغمت ُ أن أكون أسيراً لأمتار قليلة من وطن ٍ كان يوماً فسيح الأرجاء… ودون وداع غادر نحو درّقته بخطوات من صقيع".وكان آخر ما نشره أيمن زيدان على "فيسبوك" هو منشور تحدث فيه عن وطنه المتعب، فكتب: "أكوام من الأسئلة لم تبرح رأسه الملون بالشيب المبكر.. لماذا يضيق وطنا كان يوما أرحب من كل الدنيا؟ ولماذا هاجر الحلم وهرمت الروح باكرا؟ لماذا غدا الفرح حلما مشتهى؟".يشار إلى أن من آخر أعمال أيمن زيدان الفنية المسلسل التلفزيوني "الكندوش"، الذي عرض خلال العام الماضي، وهو من إخراج سمير حسين ومن تأليف حسام تحسين بك، ويشارك في بطولته سلاف فواخرجي وأيمن رضا وشكران مرتجى.
https://arabic.sputniknews.com/20210604/تعليق-أيمن-زيدان-الغاضب-من-شائعة-وفاته-يثير-تفاعلا-واسعا-1049161578.html
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مجتمع, منوعات
أيمن زيدان يثير قلق جمهوره بمنشور "غامض" بعد أنباء عن اعتزاله
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أثار الممثل السوري، أيمن زيدان، قلق جمهوره ومحبيه عليه، وذلك بعد اختفائه عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، وتردد أنباء عن اعتزاله الفن.
وعاد زيدان ليترك منشورا غامضا عبر حسابه على "إنستغرام"، أمس الأحد، وهو عبارة عن صورة مرسومة له، وأرفقها بتعليق هو: "انقطعت أخباره منذ زمن وطال غيابه عن أمسيات أصدقائه… مر وقت طويل لم يعد ينثر فيه ضجيجه المحبب ويزين اللحظات بحكاياته الساخرة.. لم يجب على هاتفه بل انكفأ كسلحفاة عجوز قبعت تحت درعها القاسي".
وأضاف أيمن زيدان في منشوره: "بعد جهد التقيته وسألته عن سر هذا الغياب…؟ بكثير من الصرامة والشحوب أجابني: ضاق الوطن ياصديقي فأُرغمت ُ أن أكون أسيراً لأمتار قليلة من وطن ٍ كان يوماً فسيح الأرجاء… ودون وداع غادر نحو درّقته بخطوات من صقيع".
وكان آخر ما نشره أيمن زيدان على "فيسبوك" هو منشور تحدث فيه عن وطنه المتعب، فكتب: "أكوام من الأسئلة لم تبرح رأسه الملون بالشيب المبكر.. لماذا يضيق وطنا كان يوما أرحب من كل الدنيا؟ ولماذا هاجر الحلم وهرمت الروح باكرا؟ لماذا غدا الفرح حلما مشتهى؟".
يشار إلى أن من آخر أعمال أيمن زيدان الفنية المسلسل التلفزيوني "الكندوش"، الذي عرض خلال العام الماضي، وهو من إخراج سمير حسين ومن تأليف حسام تحسين بك، ويشارك في بطولته سلاف فواخرجي
وأيمن رضا وشكران مرتجى.